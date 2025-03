Los palistas convocarán un día de huelga si no se prorrogan sus contratos hasta la nueva licitación del frontón Bizkaia

Nueve de los diez palistas profesionales, el francés Dan Necol no está con sus compañeros, convocarán un día de huelga el próximo viernes 21 si ... no se prorrogan sus contratos hasta que haya una nueva licitación del frontón Bizkaia, requisito al que está vinculado la actividad del leño. Lo han dado a conocer este viernes en la sede de ELA, sindicato al que se han afiliado. «No queremos que se aproveche la actual situación para despedir a pelotaris mientras Innpala sigue enriqueciéndose con dinero público», han manifestado.

El colectivo ha leído un comunicado en el que ha recalcado que tras iniciar su proceso de organizarse con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales mediante un convenio, la promotora ha tomado varias decisiones como la de no presentarse a la siguiente licitación «dejando en el aire nuestro futuro». Las últimas semanas también les ha prohibido el acceso tanto a las taquillas como al gimnasio, «algo imprescindible para llevar a cabo nuestra actividad como pelotaris, lo que implica una merma de nuestras condiciones. Por esto hemos interpuesto una demanda en el juzgado de lo Social», han destacado.

Consideran que la operadora «está faltando a la verdad». El 28 de febrero hizo pública su volutad de no presentarse a las siguiente licitación de la gestión y mantenimiento del fronton Bizkaia, «pero hasta que sea adjudicada definitivamente, Innpala sigue en el servicio. Y lejos de querer seguir con la consolidación de la plantilla hasta la siguiente licitación y dejar a otra empresa una plantilla sólida, está despidiendo a sus trabajadores», han recalcado.

Ibai Pérez

Hasta el momento el primer afectado es Ibai Pérez. «Acabo el día 30 de marzo y ya ha anunciado que no me renovará». Es posible que el zaguero de Sestao se clasifique para la final o el tercer o cuarto puesto del Urrezko Pala Pro que se disputa en la actualidad en Mungia, «pero no será posible que juegue porque la empresa ha decidido no prorrograme», ha destacado.

Desde el colectivo de palistas se intuye que no será el único caso que tendrán en los próximos meses. Iker Gordon y Esteban Gaubeka acaban contrato en abril. Por ello han pedido a la operadora y la Diputación, «último responsable de la pala» que, mientras la licitación actual siga vigente «cumplan con su obligaciones y prorroguen los contratos de los palistas».

Los palistas muestran su voluntad de negociar, «pero también queremos dejar claro que reclamamos dignidad y estamos dispuestos a seguir pelenado hasta conseguir dignificar nuestras condiciones laborales y asegurar un futuro para todos los pelotaris de la pala», han concluido.