Ibarrola y Gaminde ponen el broche a la temporada de pelota a mano femenina

Ibarrola y Gaminde han puesto el broche a la temporada con su victoria en la final del Torneo Master Laboral Kutxa (7-22) frente a ... Arrizabalaga y Bergara en Bermeo. Con las gradas del histórico frontón Artza llenas, incluso algunos aficionados se han quedado sin poder entrar, la navarra y la de Laukiz se han ratificado como la combinación más fuerte de la temporada.

Con su triunfo en el campeonato Plazandreak, ya mostraron que forman una pareja muy compacta y este domingo han corroborado esa impresión con una exhibición. Las campeonas han rozado la perfección y han dejado sin argumentos a sus rivales.

Cargar atrás

Han salido a la cancha con las ideas muy claras y plenas de fuerza, y el resto lo ha hecho su calidad. Han anulado a Olatz Arrizabalaga, sustituta de la lesionada Amaia Aldai, y han cargado el juego atrás desde el primer pelotazo. El frontón de la localidad vizcaína es muy exigente para las zagueras y Bergara ha estado incómoda desde el principio. Gaminde le ha buscado perfectamente la izquierda, e Ibarrola le ha hecho bastante daño desde el saque – en total la navarra ha conseguido seis tantos con el primer pelotazo –. Así las cosas, las azules han roto el partido en los primeros minutos 6-0 y 10-1.

La delantera de Gernika ha intentado ganar protagonismo y llevarse el partido a los cuadros delanteros, pero poco ha podido hacer ante el poderío de sus rivales. Incluso en lo poco que ha tenido que emplearse en defensa, Ibarrola ha estado muy efectiva. Ha llegado a desesperar a sus rivales, que no encontraban el hueco para hacer el tanto.

Sin necesidad de arriesgar demasiado, la de Pamplona también ha mostrado su técnica en el remate. Gaminde ha formado un gran partido. Más allá de mostrar su espalda Bergara, apenas ha cometido errores.