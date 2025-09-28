El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Enara Gaminde se coloca para soltar la derecha ante la mirada de Bergara. Emakume Master Cup

Ibarrola y Gaminde ponen el broche a la temporada de pelota a mano femenina

Superan con mucha autoridad a Arrizabalaga y Bergara en el final del Master Laboral Kutxa disputada en Bermeo

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:20

Ibarrola y Gaminde han puesto el broche a la temporada con su victoria en la final del Torneo Master Laboral Kutxa (7-22) frente a ... Arrizabalaga y Bergara en Bermeo. Con las gradas del histórico frontón Artza llenas, incluso algunos aficionados se han quedado sin poder entrar, la navarra y la de Laukiz se han ratificado como la combinación más fuerte de la temporada.

