La frescura de Altuna III y Rezusta tiene premio

Altuna III y Rezusta revalidaron este viernes el Torneo de San Sebastián con mucha autoridad. Forman una combinación potente que con la frescura que atesoran ... en la actualidad resulta muy complicada de superar. El delantero de Amezketa ha visto como disminuía su número de partidos en la segunda mitad de mes y ha recuperado la chispa que tanto le caracteriza. Fue nombrado mejor pelotari del campeonato. El zaguero de Bergara también atraviesa un buen momento y no perdió pelota alguna. Enseguida se dio cuenta de lo inspirado que estaba su compañero y se centró en devolverlo todo al frontis.

Ante este panorama, Artola e Iztueta poco pudieron hacer. El de Alegia prácticamente no entró en el encuentro, y el joven zaguero de Tolosa le echó en falta porque disputó un buen partido, le soltó bien a la pelota, pero no tuvo a nadie adelante que le ayudara a acabar y a meter el ritmo.

Fueron los colorados los que pusieron la música la mayor parte de la contienda. Su brillante arranque les permitió abrir una bonita ventaja en el luminoso. Altuna III marcó enseguida su territorio. Su derecha tenía brillo y la claridad de ideas a la hora de encontrar el hueco para finalizar el tanto fue mucho mayor que la de Artola, al que los fantasmas le maniataron.

Hubo bastantes tantos peloteados porque Iztueta quiso reclamar su protagonismo, pero se encontró con una gran defensa de los colorados, que se crecieron a medida que los tantos cayeron de su lado. Para el ecuador de la contienda le marcador reflejó un 11-3, con siete tantos de todo tipo facturados por parte de Altuna III. Para entonces sus rivales ya habían pedido un descanso que no surtió efecto y los ganadores mantuvieron la velocidad de crucero sin encontrar dificultades. A destacar el dos paredes de derecha del amezketarra desde el cuadro cuatro y medio que elevó el cartón 14 marcador.

Vuelve el Masters

Los de Baiko siguieron sin poder cambiar la dinámica al choque. Artola buscó una reacción tardía y le faltó constancia y acierto en el remate, mientras que Iztueta emborronó su hoja de servicio con algunos errores por desesperación (22-6). En la final de Serie B la victoria fue para Egiguren y Bikuña. Vencieron (22-18) en un duelo de 662 pelotazos a Zubizarreta y Lizeaga. El zaguero local fue nombrado mejor pelotari.

Este sábado se reanuda el torneo Masters CaixaBank con dos encuentros. El primero tendrá lugar en Lumbier (18.00 horas) entre Elordi-Albisu y Larrazabal-Rezusta. El segundo (22.00 horas) se jugará en Irurzun y tendrá como protagonistas a Ezkurdia-Iztueta y Jaka-Zabaleta.