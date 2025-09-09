Una final a cuatro de cesta punta más igualada que nunca

Tras más de once meses de competición y treinta torneos disputados a ambos lados de la frontera más uno en Estados Unidos en los que ... han participado un total de 43 puntistas, llega la hora de saber qué pareja es la mejor de la temporada de cesta punta. La final a cuatro, que este año estrena escenario en el frontón Carmelo Balda de San Sebastián, se presenta más igualada que nunca vista la trayectoria y cómo llegan los ocho protagonistas.

También será la primera edición para las feminas, que en su estreno en la competición han disputado nueve torneos en función de la disponibilidad y otros compromisos. En su caso, han sido veinte las deportistas que han tomado parte. Tras la suma de los puntos, los cuatro mejores delanteros y zagueros, en ambas categorías han logrado el billete para la fase final. La competición tendrá lugar los tres próximos lunes a partir de las 19.00 horas.

En la primera jornada el festival se abrirá con el duelo entre Arakistain-Frida y Sorozabal-Arai. Las primeras terminaron como líderes de la clasificación y sus rivales, cuartas. «Será un partido muy complicado porque todas las combinaciones son muy difíciles, pero creo que con Frida formo una buena pareja y tenemos muchas ganas», ha destacado la delantera de Sopela. Las chicas cada vez tienen una presencia más destacada en esta modalidad y han mejorado su nivel. «Hemos pasado de disputar dos torneos a nueve y estamos agradecidas por la apuesta que han hecho por nosotras, a ver si es posible que el año que viene sean más porque nosotras vamos a poner todo de nuestra parte», ha añadido.

En chicos, Johan-Lekerika tendrán como rivales a Urreisti y Basque. Los primeros han firmado un año bastante regular. En el Winter Series no consiguieron plasmar todo su juego, pero durante la temporada han mejorado y llegan con buenas sensaciones. «En Iparralde he hecho un buen verano aunque no haya logrado ganar los grand slam que he jugado, pero en Gernika terminé contento junto a Erkiaga», ha apuntado el guardaespaldas de la villa foral. A Lekerika le gusta la cancha de la capital guipuzcoana porque «con la derecha se puede hacer mucho daño».

Erkiaga sigue recuperándose

El día 22 llegará la segunda semifinal. En chicas se enfrentarán Elaia-Maia contra Maite-Maialen. Las primeras parten como favoritas por la técnica con la que cuenta la delandera y la fuerza de la zaguera. «Tener competición todo el año ha sido importante y nos hemos encontrado a gusto porque tenemos ganas de jugar cada vez más. Disputar una final a cuatro en este frontón es importante y espero que se llene», ha manifestado Elaia. Su rival en los cuadros largos considera que van a tener que cargar el juego atrás y arrimar pelota a pared para tener opciones de victoria. «Desde el primer Winter femenino hasta ahora se están dando pasos importantes. Los aficionados también se acercan a ver los partidos de chicas y se ve a más niñas aprendiendo. Espero que tengan la opción de vivir lo que estamos viviendo nosotras», ha subrayado Maialen.

La última semifinal tendrá como protagonistas a Erkiaga-Gorka y Barandika-López. El delantero de Ispaster está en pleno proceso de recuperación de la lesión que sufrió en el hombro. «Cuando sufrí el problema muscular me dijeron que sería para un mes y llegaré justo. Voy al fisioterapeuta dos veces por semana y me dice que evoluciona bien», ha destacado. Se enfrenta a los cuartos clasificados, «pero eso no quiere decir nada. Son los campeones del año pasado y pueden ganar a cualquiera. Mi objetivo será llegar al 100%, y si lo consigo tendremos posibilidades», ha añadido.

Barandika está «con mucha ilusión y ganas». Tiene un buen recuerdo del frontón de San Sebastián, aunque admite que es distinto al de Durango, donde anteriormente se disputaba esta cita. Este verano no ha terminado satisfecho con sus actuaciones en las canchas al otro lado de la frontera, «pero aquí he estado en algunas finales». De cara al próximo choque considera necesario salir «a tope». «Mi compañero López está muy bien y aquí ha jugado un montón de partidos», ha manifestado.

Los bonos, a 40 euros por los tres partidos, y las entradas, a 15 euros para las semifinales y 20 para la final, se ponen la venta hoy en el página web de la empresa Eraman Jai Alai.