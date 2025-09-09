El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pelotaris participantes, autoridades y organizadores, en la presentacion de la final a cuatro de San Sebastián J. P. M.

Una final a cuatro de cesta punta más igualada que nunca

El frontón Carmelo Balda de San Sebastián acoge desde el lunes las tres jornadas que determinarán las parejas ganadoras de la temporada en categoría masculina y femenina

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 9 de septiembre 2025, 14:48

Tras más de once meses de competición y treinta torneos disputados a ambos lados de la frontera más uno en Estados Unidos en los que ... han participado un total de 43 puntistas, llega la hora de saber qué pareja es la mejor de la temporada de cesta punta. La final a cuatro, que este año estrena escenario en el frontón Carmelo Balda de San Sebastián, se presenta más igualada que nunca vista la trayectoria y cómo llegan los ocho protagonistas.

