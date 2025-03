Ezkurdia y Rezusta esperaban un material con «más chispa» para la final del Parejas

El últmo ingrediente para la final del Parejas, que se disputa este domingo en el Navarra Arena, no ha gustado a Ezkurdia y Rezusta. Los ... de Aspe esperaban material «con más chispa» para el choque. «Las pelotas tienen menos gracia de la esperada». A lo largo del campeonato han tenido claro con qué tipo de cueros jugar y para medirse contra Artola y Mariezkurrena II esperan «unos que no salieran mucho del frontis pero que tuviera gracia en suelo. Las de hoy tenían menos de la esperada», ha manifestado el delantero de Arbizu.

Por eso les ha costado decidirse por las tres pelotas con las que jugarán en un principio. «Hemos estado dudando entre unas cuantas. Malas no son. Tampoco queríamos que hubiera», ha añadido Rezusta. Primer contratiempo para el de Arbizu y el de Bergara.

Artola y Mariezkurrena II, por su parte, no han levantado tanto la voz al respecto. «Sí que este frontón puede admitir algo más de pelota, pero hay miedo porque en los cuadros de atrás coge bastante vuelo y se mete a rebote enseguida. El seleccionador ha querido ajustar más por eso», ha señalado el zaguero de Berriozar. Desde su punto de vista, «siempre los pelotaris estamos tirando a ver si conseguimos un poco más. Podía haberlo, pero estamos contentos con las elegidas».

Saben que el día del encuentro cambiará porque durante la elección tan solo le han dado ocho o diez veces a cada pelota «y de ahí tampoco se puede medir demasiado bien, por lo que, como ha dicho Artola, después del partido hablaremos», ha destacado el zaguero.

Frontón duro y exigente

Respecto a las características del frontón del Navarra Arena, Ezkurdia y Rezusta consideran que «es bueno para nosotros. Nos gusta. Una cancha dura, exigente. Si se pone ritmo delante se hace daño porque la pelota te viene encima», ha recalcado el de Arbizu. Sin embargo también ha reconocido que la cancha también puede ser buena para sus rivales por la pegada que tienen «y porque atrás coge vuelo». «Es difícil de defender». Los de Baiko han jugado menos en esta cancha, pero las sensaciones que han tenido hasta el momento han sido buenas.

Ambas combinaciones han coincidido en que puede ser una final «muy dura». «Ellos físicamente son dos caballos, pero nosotros tampoco tenemos que temer a eso porque hemos demostrado que si se alargan los partidos muchas veces es mejor. Nos agarraremos a eso», ha apuntado el de Berriozar.

Rezusta tiene asumido de que le van a cargar atrás, pero no jugará «con ningún miedo especial por eso». Sabe que Ezkurdia le va ayudar como ha hcho a lo largo de todo el campeonato, «y que no me puedo dedicar a ponerla simplemente a buena, porque la siguiente viene más fuerte. Intentaré complicarles y moverles».