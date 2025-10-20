El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las entradas para los partidos del Winter Series de cesta punta de Gernika salen a la venta este martes

Serán para la fase de grupos y la liguilla de semifinales, no para el choque cumbre previsto para el 15 de febrero

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:15

Comenta

Este martes a las 12.00 horas saldrán a la venta las entradas para los partidos del Winter Series de cesta punta, que comienza en ... el Jai Alai de Gernika el último lunes de octubre y finalizará el 15 de febrero. Los cerca de mil bonos para todo el torneo se agotaron en menos de una hora, por lo que los aficionados que no pudieron conseguirlos tendrán la oportunidad de hacerse con una butaca para fase clasificatoria y las semifinales. No para el choque cumbre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  2. 2

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  3. 3 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  7. 7 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  8. 8

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  9. 9

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las entradas para los partidos del Winter Series de cesta punta de Gernika salen a la venta este martes

Las entradas para los partidos del Winter Series de cesta punta de Gernika salen a la venta este martes