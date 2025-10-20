Las entradas para los partidos del Winter Series de cesta punta de Gernika salen a la venta este martes

Este martes a las 12.00 horas saldrán a la venta las entradas para los partidos del Winter Series de cesta punta, que comienza en ... el Jai Alai de Gernika el último lunes de octubre y finalizará el 15 de febrero. Los cerca de mil bonos para todo el torneo se agotaron en menos de una hora, por lo que los aficionados que no pudieron conseguirlos tendrán la oportunidad de hacerse con una butaca para fase clasificatoria y las semifinales. No para el choque cumbre.

La empresa Eraman Jai Alai tiene previsto sacar 500 localidades para cada uno de los festivales. En el caso de que no se vendieran todas a través de su web (www.eramanjaialai.com) también las pondría en taquilla cada jornada. Para el primer festival que acogerá los encuentros -Goxerri-Manci ante Urreisti-López y Johan-Gorka contra Goitia y Lekerika- el precio será de 25 euros más gastos de gestión. Para las ocho jornadas siguientes, con solo un encuentro, costarán 13.

Los grupos

Las entradas del 29 de diciembre, fecha en la que se volverán a programar dos partidos, valdrán 16 euros, igual que las de las semifinales. La quinta edición de la competición más importante de la cesta punta se jugará todos los lunes a las 19.30 horas, salvo la jornada inaugural (18.00) y la final que será el domingo a las 12.00 horas.

En grupo A estará compuesto por Erkiaga-Ibarluzea, actuales campeones, Johan Gorka, Goitia-Lekerika y Laduche-Zabala. En el B han quedado encuadrados Urreisti-López, Goixerri-Manci, Urrutia-Del Río y Barandika-Basque.