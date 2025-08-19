El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elordi se coloca para golpear una pelota, mientras Altuna III tras de quitarse de su trayectoria. Mireya López

Elordi y Zabaleta explotan el material

Jugarán el viernes la final del torneo Aste Nagusia tras vencer con autoridad a Altuna III y Martija con unos cueros vivos que marcaron el partido

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 19 de agosto 2025, 22:21

Aitor Elordi y José Javier Zabaleta son los primeros finalistas del Torneo Aste Nagusia de pelota a mano de Bilbao. El de Mallabia y el ... de Etxarren lograron este martes un cómodo triunfo en el frontón Bizkaia ante Altuna III y Martija tras explotar a la perfección la viveza del material que se encontraron en el cestaño. Los que vistieron de azul jugarán su segundo choque cumbre en la feria de la capital vizcaína. El lunes se hicieron con el Torneo Bizkaia y el viernes tendrán una nueva oportunidad de ampliar su palmares en las competiciones estivales.

