Elordi y Zabaleta explotan el material

Aitor Elordi y José Javier Zabaleta son los primeros finalistas del Torneo Aste Nagusia de pelota a mano de Bilbao. El de Mallabia y el ... de Etxarren lograron este martes un cómodo triunfo en el frontón Bizkaia ante Altuna III y Martija tras explotar a la perfección la viveza del material que se encontraron en el cestaño. Los que vistieron de azul jugarán su segundo choque cumbre en la feria de la capital vizcaína. El lunes se hicieron con el Torneo Bizkaia y el viernes tendrán una nueva oportunidad de ampliar su palmares en las competiciones estivales.

En el duelo de la rama de Aspe tuvieron una tarde bastante más sencilla de la esperada. Llegaban al choque con prácticamente 24 horas de descanso, pero supieron explotar a la perfección lo que se encontraron en el cestaño. El zaguero de Etxarren mandó con su derecha y contabilizó hasta ocho tantos, mientras que el vizcaíno supo leer a la perfección el partido. Dejó hacer a su compañero, que se creció al comprobar que tenía a su rival en la zaga metido en el rebote, y aprovechó a la perfección las oportunidades que tuvo para terminar. Muchas se las generó con un saque profundo que botó cerca de la línea del siete y le permitió tener pelota servida porque obligó en el resto de Martija.

Los que vistieron de colorado aguantaron el chaparrón como pudieron. Con Altuna III superado por encima, tuvo que ser el guardaespaldas de Etxeberri el encargado de sostener el choque pero el trabajo se le acumuló. Con Zabaleta en las inmediaciones del cuadro cuatro soltándole cómodo a la pelota resulta muy complicado. El campeón de Amezketa funcionó a chispazos. Cuando consiguió llevarse el juego a su zona de influencia movió bien a sus rivales, pero lo logró en contadas ocasiones porque los azules sabían dónde tenían que cargar y les bastó un pelotazo para cambiar la tendencia del tanto.

Cambio de tendencia

Y eso que Altuna III y Martija comenzaron por delante en el luminoso tras un arranque más consistente que el de sus rivales. Un par de buenas cortadas del delantero, una a pared y otra al ancho, y una pelota a la chapa del de Mallabia les permitió colocarse 3-1. Pero en el momento en el que los azules engrasaron su maquinaria el partido cambió de tendencia de forma radical.

La derecha del guardaespaldas de Etxarren empezó a hacer estragos y suyos fueron los tres siguientes tantos con otros tantos pelotazos muy cerca del rebote. Los colorados optaron por el juego de aire para defender y evitar que les abrieran tanto hueco pero no acertaron. De esta forma los ganadores comenzaron a marcar la diferencia y se fueron en el luminoso. Un entonado Elordi dio un paso al frente cuando vio la ocasión, mientras que su compañero siguió a lo suyo. Un zurdazo desde el cuadro cuatro que terminó otra vez en el rebote supuso el 7-15. Ante esta tesitura a Altuna no le quedó otra que arriesgar, pero solo le valió para acortar un poco la diferencia. Los vencedores tardaron poco en cerrar el partido (10-22).

En el encuentro de Serie B que abrió el festival, Murua y Bikuña vencieron 8-22 a Salaberria y Eskuza. El zaguero alavés tuvo una mala tarde, mientras que los ganadores firmaron un duelo bastante sólido desde los primeros compases.