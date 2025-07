Cuarto Interpueblos de mano consecutivo para Markina

Markina no tiene rivales en el Interpueblos de mano de Bizkaia, Gran Premio BBK. En el frontón Santanape de Gernika sumó este sábado su cuarto ... título consecutivo, décimo de su palmarés, tras superar con mucha autoridad a Zeanuri. El club presidido por Abel Calvo dio una muestra más del buen trabajo de cantera que realiza y consiguió el triunfo en las tres categorías. Tras su triunfo podrá defender el Interpueblos de Euskal Herria para el que también ya están clasificadas Oiartzun, que fue su rival en la final del año pasado, y Agurain. La cuarta localidad será Leitza o Irurtzun, que juegan la final navarra el día 13.

Los entrenados por Pello Urionabarrenetxea partían como favoritos y cumplieron los pronósticos. En categoría cadete, Albizu y Otxoantesana no tuvieron problemas para imponerse a Kortazar y Beobide en un partido marcado por los tantos de saque del delantero markinarra. Su rival en los cuadros alegres se empeñó en restar de sotamano para ayudar a su compañero y se le cayeron numerosas pelotas. Los colorados consiguieron enseguida una cómoda ventaja que les permitió afrontar el resto del encuentro con mucha tranquilidad. Su consistencia facilitó que tuvieran la situación controlada en todo momento (22-4). Bastante más sencillo fue el partido de juveniles para Markina. Egurrola y Arakistain apenas necesitaron 17 minutos para deshacerse de Ozerinjauregi y Egileor. El delantero marcó las diferencias desde el primer momento con un saque profundo y bombeado. Hasta once tantos logró con el primer golpeo. Su zaguero controló su parcela y no cometió un solo error (22-1).

Resto de modalidades

Tras estas dos victorias Markina ya tenía el título en el bolsillo, pero logró el pleno con el triunfo de Agirreamalloa y Pujana en senior. Los ganadores tuvieron que trabajar bastante más para imponerse a Etxeita y Erkiaga. Los zeanuritarras aguantaron hasta el ecuador de la contienda. Tuvieron la desgracia de que el zaguero se dañó un dedo al tratar de restar un saque junto al rebote en el 6-3 y a partir de entonces solo jugó con la zurda.

Pujana fue el mejor del choque. Cubrió mucha cancha y dominó el peloteo. Agirreamalloa sacó bien, pero estuvo reñido con la chapa y le costó abrir ángulos. Sin embargo, engrasó su gancho a tiempo. Mientras que Etxeita estuvo muy activo con su juego de aire para ayudar a su guardaespaldas (22-12).

En el resto de modalidades del Interpueblos, Berriatua se impuso a Markina en cesta punta (3-0), mientras que Bakio consiguió el título en herramienta tras superar a Sestao (1-2). En paleta goma, Larrabetzu fue el mejor por número de tantos a favor. Ganó a Elorrio (30-20) en categoría femenina y perdió en masculina (24-30).