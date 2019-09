Andoni Aretxabaleta | Pelotari «Ahora arriesgo un poco más y aprovecho mejor la inercia en el golpeo» Aretxabaleta es un enamorado de los caballos. / maika salguero El zaguero de Markina firma uno de los mejores veranos de su carrera tras tener continuidad y algunos cambios en su preparación JUAN PABLO MARTÍN Miércoles, 18 septiembre 2019, 01:18

Aunque a finales de agosto tuvo un pequeño susto con el dedo corazón de su mano izquierda en el que le implantaron un tornillo de titanio, Andoni Aretxabaleta ha dejado atrás el carrusel de lesiones que le azotaba para firmar uno de los mejores veranos de su carrera. El zaguero de Markina no solo ha tenido la constancia que le hacía falta, sino que ha cambiado algunos aspectos de su preparación y, entre otros beneficios, se ha visto que su diestra tiene más brillo. En los últimos dos meses y medio es el pelotari que mejores porcentajes tiene con un 75% de victorias. «Todo es fruto del trabajo y del esfuerzo», recalca.

- ¿Cómo está el dedo?

- Bien. Ahora juego con otro tipo de capuchas para protegerlo. Se me hace raro porque todavía no he disputado muchos partidos con ellas, pero no me duele.

- Son termoadaptables.

- Se hacen a medida mediante la aplicación de calor. Es un material mucho más duro y tienes que meter algo blando por debajo, por lo que la protección queda un poco abultada. Pero con la de caucho que empleaba antes no puedo jugar porque el tornillo se puede romper, o si se dobla otra vez tendría que pasar por el quirófano.

- ¿El susto fue importante?

- Me lo torcí en el primer pelotazo de la final del Torneo Bizkaia. Pero a los dos días estaba haciendo manos y vi que igual no era para tanto. Hubo que esperar una semana a que el médico que me operó comprobara que todo estaba correcto.

- ¿Es el único pelotari que lleva estas protecciones?

- No hay más. Bengoetxea VI y Olaizola II las han empleado. Unos cinco o seis compañeros las llevan.

- ¿Hubo algo más de suerte que en otras ocasiones?

- Hasta cierto punto, porque el dedo está torcido.

- Pero vista su racha con las lesiones...

- Dentro de lo malo tuve suerte. Llevo un tiempo bastante bien, me cuido más y he cambiado algunas cosas en la preparación que parece que están dando resultado.

- ¿Qué ha cambiado?

- El inicio y los finales de los entrenamientos, también algunos ejercicios, tomo más masajes... No es que antes me cuidara menos, pero ahora es distinto.

- El verano va bien.

- Estoy bien. Los resultados y el juego están acompañando. Tengo partidos y no me puedo quejar.

- Es el pelotari con mayor porcentaje de victorias. De 16 partidos que ha disputado en los últimos 75 días ha ganado 12.

- Es mi mejor verano. El pasado también fue bueno hasta la lesión. Entré en más torneos, gané el de Elgoibar y estuve en la final de San Mateo que no pudimos terminar por la lesión de Altuna III. Pero este año tengo más continuidad y la imagen que estoy dando creo que es mejor.

- Su derecha tiene más brillo.

- Es fruto del trabajo y del esfuerzo. Una mejora del aspecto físico y técnico con la corrección de algunos defectos por parte de los entrenadores hace que subas un peldaño. Ahora hay que subir otro y estoy dispuesto a ello.

Más riesgos

- ¿En qué ha evolucionado su juego?

- Hasta ahora prefería meter la pelota en el frontis arrimada a pared que soltarle lo más atrás posible, por lo que adaptaba la postura. Ahora he empezado a arriesgar un poco más y aprovechar mejor la inercia que llevas antes de golpear la pelota.

- No estará en San Mateo siendo el finalista del año pasado.

- Son decisiones de la empresa.

- ¿Pero visto su buen momento no echa en falta haber estar en algún torneo más?

- Hay que tener en cuenta que el resto de compañeros están dando la talla. Imaz está firmando un gran verano, Albisu es el primer zaguero de la empresa... Pero cuando he entrado de suplente creo que he dado un buen nivel.

- ¿Está disfrutando en la cancha?

- En los últimos meses sí, porque he visto reflejado el trabajo realizado en los entrenamientos, que era lo que antes me faltaba.

- Cuando acabe el verano tendrá que seguir trabajando porque su próximo objetivo será el Parejas.

- La planificación está diseñada para estar bien ahora y poder jugar el torneo más largo de la temporada. Una parte ya la he conseguido. No tengo plaza fija para el Parejas por lo que tengo que mostrar a la empresa que estoy para jugarlo.

- ¿El parón por el Cuatro y Medio le vendrá bien?

- Hay que cambiar un poco la dinámica de trabajo. Una vez que acabe el verano llegarán les sesiones de carga que habrá que gestionarlas bien.

- Baiko Pilota ha conseguido equilibrar las fuerzas con Aspe en cuanto a victorias en torneos en la época estival.

- Es una cuestión de rachas. Sus pelotaris han estado mejor a lo largo de los últimos tiempos. Nosotros no hemos tenido mucha suerte con las lesiones. Pero parece que la cosa comienza cambiar. A ver si además de los torneos de verano conseguimos alguno de los grandes.