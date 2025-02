Altuna III lo tiene en su mano

¿Cómo se puede ganar a dos pegadores como Artola y Mariezkurrena II?, le cuestionaron este domingo a Altuna III poco antes de comenzar su enfrentamiento con Bikuña, sustituto de Aranguren por mal de manos. Poco menos de una hora después tenían la respuesta. El ... de Amezketa volvió a dar una lección de pelota en la cancha de Miribilla y superó a los de Baiko con autoridad. De esta forma gana enteros para estar en el play-off por el acceso de las semifinales del Parejas. Lo tiene en su mano porque los dos partidos que le restan serán enfrentamientos contra rivales directos que le pueden discutir una de las plazas –Jaka e Imaz el sábado en Segura y Peña II-Albisu el día 16 en el Atano III de San Sebastián–, pero visto el estado dulce que atraviesa será complicado que se le escape.

Los que vistieron de azul perdieron una buena oportunidad para mantener cerrada la lucha por la segunda plaza de la tabla que da acceso directo a la siguiente fase. Su derrota provoca que tengan que ganar los dos choques que restan, el segundo ante Ezkurdia y Rezusta que ocupan actualmente esa posición. Pero primero necesitan que los de Aspe caigan ante los líderes la próxima jornada. Se les ha complicado todo.

Comenzaron mal en Bilbao y cayeron en la trampa de Altuna III. A pesar de que ambos tienen un mayor poderío, el de Amezketa se encargó de mover al zaguero para que no estuviera cómodo a la hora de soltarle con la derecha, y de meter presión al delantero para que no entrara en el choque y lo consiguió. Tuvo una buena colaboración en los cuadros largos. Bikuña se esmeró en no perder pelota y sujetó bastante bien el partido a pesar de tener que sufrir algunas acometidas del de Berriozar que le pusieron en el rebote. Pero eso fueron efectos colaterales con lo que ya contaban los colorados.

Sin continuidad

La exigencia pudo con Artola. Tener a un rival de estas características hizo que no viera con tanta claridad los huecos a la hora de rematar. También tuvo que estar más pendiente de defender porque Altuna III no dudó en llevarse el juego a su parcela a la mínima oportunidad que tuvo. Su magia hizo el resto.

El de Amezketa comenzó buscando las cosquillas a sus rivales con el saque, arma con la que también limó su confianza. Mariezkurrena II arrancó algo fallón pero se rehízo pronto con tres derechazos al rebote lo que permitió a los de Baiko parar el primer empujón (5-4 y 7-6), pero para ver el primer tanto en juego de su compañero tuvieron que disputarse doce tantos, señal de que algo no iba bien.

Los colorados no bajaron sus prestaciones, por lo que pronto se vieron obligados a pedir un descanso para tratar de parar la racha de los de Aspe (11-6). Surtió efecto porque volvieron mejor a la cancha, pero no tuvo continuidad (11-9). Altuna III lo impidió. Su gancho y su volea volvieron a brillar en el momento justo. El parcial de 9-1 a estas alturas del choque fue demoledor. Luego solo hubo que esperar a que los colopusiera la guinda.

En el partido del Parejas Serie B que abrió el festival, Salaberria y Gaskue vencieron (11-22) a Bakaikoa, sustituto de Zubizarreta, y Morgaetxebarria.