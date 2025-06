Maverick Viñales sorprende a las Ducati en Mugello

Jesús Gutiérrez Viernes, 20 de junio 2025, 19:01 Comenta Compartir

En los tiempos que corren en el Mundial de MotoGP que no haya una Ducati al frente de la tabla de tiempos puede considerarse una sorpresa. En la jornada inaugural del GP de Italia en el Autódromo Internacional de Mugello la hubo por partida doble, ya que el primer entrenamiento libre de la mañana lo dominó la Aprilia de Marco Bezzecchi y el de la tarde fue para la KTM de Maverick Viñales.

En esa práctica vespertina el piloto gerundense voló sobre la MotoGP austriaca en los últimos instantes y cuando todos habían puesto ya el neumático blando buscando un tiempo para clasificar directos a la Q2 del sábado. Su registro final le situó por delante de los tres primeros clasificados del campeonato, Bagnaia, Marc y Álex Márquez, que concluyeron por este orden.

Era la primera vez este año que Viñales lideraba un entrenamiento en el marco de un gran premio, pero no la primera vez que estaba al frente de una clasificación con la KTM. En el test post GP de Aragón del lunes, el español también fue el más rápido, lo que apunta a una clara línea ascendente en su adaptación a su nueva marca. «Es obvio que hemos dado un paso adelante que ya dimos en el test, pero que era importante reconfirmar aquí. Estamos dando continuidad a los resultados de las últimas carreras. Se ve el potencial, el proyecto está creciendo, pero se necesita tiempo y paciencia», comentó Viñales tras ser el dominador del viernes. «Mi estadística con KTM es que los domingos siempre soy más fuerte, así que hay que seguir trabajando y confiar», se mostró optimista a la hora de replicar este resultado en carrera

Igualdad entre los favoritos

Con Viñales como claro 'outsider' y las KTM marcando la velocidad punta en la recta, los favoritos siguen vistiendo de rojo Ducati, con la salvedad del azul celeste de Álex Márquez. El primer día de entrenamientos dejó una sensación de empate técnico en cuanto a ritmo y vuelta rápida entre los tres candidatos, separados por apenas 43 milésimas. Una circunstancia que tampoco se había visto este año por lo que a priori este GP de Italia se presenta como el más imprevisible de lo que va de temporada.

Tanto Bagnaia como Marc Márquez dedicaron buena parte del viernes en probar piezas que Ducati trajo a Mugello después del test de Aragón, entre ellos un nuevo carenado aerodinámico que ha dejado algunas dudas en el español, que no volverá a utilizarlo durante el fin de semana. En cuanto al ritmo, el actual líder de MotoGP prefiere seguir marcando un perfil bajo, cediendo el favoritismo en una pista donde no gana desde 2014. «El objetivo era estar cerca de Álex y de Pecco, que son los rivales para el Mundial, y lo he estado. A nivel de ritmo quizás Álex estaba un pelín por delante de nosotros, así que el objetivo de mañana será dar un pasito para estar cerca de Álex», explicó el piloto de Cervera, pensando más en defender la renta que en atacar.

Otro de los nombres propios de este viernes fue Fabio Quartararo, que en el inicio de la sesión de la tarde sufrió una fea caída en la que se le salió el hombro izquierdo. Él mismo se lo colocó en la grava, y a pesar del dolor, el francés continuó todo el entrenamiento para concluir quinto, antes de irse a un hospital de Florencia para hacerse una resonancia y ver el grado de su lesión. Al margen de la caída, fue un buen viernes para Yamaha, ya que su compañero de equipo, Álex Rins, clasificó séptimo dejando entre medias a la única Aprilia clasificada directamente para la Q2, la de Marco Bezzecchi.

El octavo puesto de Pedro Acosta le supo a poco al murciano, ya que durante todo el día había estado con los mejores, pero cumplió el objetivo de acabar entre los diez primeros y evitar la repesca de la Q1. Cerraron ese top-10 las Ducati de Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio. Mientras que las derrotadas fueron las Honda, cuyo mejor resultado fue el 16º de Joan Mir.

El checo Filip Salac lideró la práctica de Moto2 con un buen Manu González tercero y un dubitativo Arón Canet 14º, que se clasificó por los pelos para la Q2. Ambos lideran la categoría intermedia empatados a puntos y de momento el madrileño está un paso por delante del valenciano. Mientras que en Moto3, el mejor tiempo del día fue para el manchego David Almansa, con el dominador de la cilindrada pequeña, José Antonio Rueda, décimo.