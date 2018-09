Marc Márquez: «Lo que no se puede hacer es fallar» El catalán, que inauguró su curva en Motorland, no quiere pensar todavía en posibilidades matemáticas de ser campeón BORJA GONZÁLEZ Alcañiz (Teruel) Enviado especial Jueves, 20 septiembre 2018, 20:42

La curva 10 del Motorland de Aragón tiene nombre: el de Marc Márquez. Un homenaje que al de Cervera le genera cierto sonrojo y que le llega después de haber confesado en más de una ocasión que este es su trazado favorito del Mundial, uno en el que este fin de semana afrontará otra buena prueba en su objetivo de ser campeón del mundo de MotoGP por quinta vez.

-¿Qué diferencia de inicio de gran premio entre Misano hace dos semanas y ahora Aragón?

Se empieza diferente al poner mi nombre en una curva del Mundial. Sí que es cierto que no es el primer circuito en el que tengo el nombre de una curva, porque en el circuito de Alcarrás (Lleida) cuando lo hicieron en 2010 me hicieron una curva; pero en un circuito del Mundial es increíble. Y es una de mis curvas favoritas de todo el calendario. Pero ahora hay que olvidarse un poco de eso para centrarnos a partir de mañana en lo que toca, que es en la moto; ya vale de hablar y vamos a ver si podemos hacer un fin de semana bueno.

-Tiene la posibilidad de salir con 'bola' de título para Tailandia si deja al segundo con 76 puntos de diferencia.

Bueno, lo intentaremos, cada fin de semana lo afrontamos con la mentalidad de intentar ganar el domingo. Lo dije hace unas carreras, que la mejor manera de defenderse es atacar, y luego veremos el domingo si estamos como en Austria o como en Misano o como en Brno, depende. Ahí tocará jugar nuestras cartas y, sobre todo, sumar puntos, pero lo que no se puede hacer es fallar.

-¿Cómo le pueden afectar esas posibilidades de proclamarse matemáticamente campeón antes del final de la temporada?

¿Mentalmente? Bueno, mentalmente la típica frase que siempre me decían mi abuela y mi abuelo: la avaricia rompe el saco. Vamos, que se tiene que ir con calma, que no hace falta correr. En 2014 quise correr más de lo que sentía y fallé dos carreras seguidas, así que toca ir con paciencia y lo importante es acabar consiguiendo el objetivo final, que es el título... ¿Dónde o cuándo? No importa, pero intentaremos hacer aquí un gran fin de semana para eso, para intentar estar luchando por la victoria el domingo.

-¿Qué es lo que opina sobre Fenati, no ya sólo sobre la acción sino sobre todo lo que se generó a su alrededor?

Creo que la acción de Fenati fue una acción dura, que se tenía que imponer una sanción dura. Fui de los que comenté que dos carreras me parecía poco ya que creo que se tendría que haber puesto más; pero sí que no estoy de acuerdo en todo lo que se ha creado alrededor de manera mediática, en lo que se ha empujado a este chaval. Y no hay que olvidar que somos todos muy jóvenes. Fenati creo que tiene 22 años así que todavía se está madurando en la vida, en la pista, y está claro que debe de haber castigo. Pero tal y como se le ha atacado creo que tampoco era necesario porque esto ha pasado hace poco en pista; no de la misma manera, no quiero decir nombres tampoco, pero hace poco pasó en pista y otros pilotos hacen cosas similares... Parece que se ha calmado un poco, pero esperemos que se le dé una segunda oportunidad, yo se la daría a todo el mundo.

-¿Entiende que diga -Fenati- que se quiere retirar y que no va a volver a las motos?

Lo entiendo en el momento que lo dijo y yo espero que en un futuro reflexione y que vuelva a las pistas ya que es un piloto con mucho talento; que sí, que ha hecho cosas muy malas y que tiene que madurar, pero somos muy jóvenes y vamos madurando dentro de la pista y también fuera de la pista. ¿Lo entiendo? Sí, porque hubo un momento en que yo estaba... Imagínate en Italia y aquí en España hubo un momento que parecía que el chaval se tenía que suicidar, se le atacó demasiado y se le hizo un punto más de lo que tocaba, pero parece que ya se ha olvidado y vamos a ver si pasamos página.