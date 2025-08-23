Marc Márquez se pasea en el sprint de Hungría

Jesús Gutiérrez Sábado, 23 de agosto 2025, 19:14 Comenta Compartir

La emoción en el sprint de Hungría duró apenas una curva. Después de haber hecho los deberes de manera impecable en la clasificación más importante del año por la dificultad de adelantar en Balaton Park, Marc Márquez comenzó a la perfección, tomó unos metros en la corta recta de la salida y evitó el caos que generó por detrás Fabio Quartararo. El francés partía sexto y desde la segunda línea calculó mal la frenada y embistió al italiano Bastianini. Milagrosamente solo se fue al suelo el culpable del accidente, pero arruinó la carrera a varios de los que estaban delante y permitió que Marc tomara aire. No lo necesitaba, porque era el más rápido en pista con diferencia, pero sin saberlo, su buena salida evitó problemas mayores en el embudo de la curva 1.

A partir de ahí, trece vueltas de paseo triunfal del piloto de Cervera, que con apenas dos giros ya tenía más de un segundo y solo se tuvo que preocupar de administrar su renta y no cometer errores. «Ya cometí un error este año cuando tenía más de dos segundos de ventaja e intento recalcármelo cada vez que voy encima de la moto», comentó el líder de MotoGP haciendo referencia a la carrera de Austin, la tercera de la temporada, en el único cero que ha cometido en un GP.

Otro triunfo al sprint, y ya van trece ganados de catorce posibles, habiendo sumado un total de 165 puntos de los 168 que se han repartido en las carreras cortas. Solo con los resultados de los sábados Marc Márquez tiene más puntos que el quinto de la clasificación general. Además, el catalán alarga su racha victoriosa, ya que venía de conseguir dobletes en los últimos seis grandes premios y no abandona el peldaño más alto del podio desde el mes de mayo.

Álex tocado; Bagnaia hundido

El estado de gracia de Marc Márquez se une al bajón que atraviesan los que eran sus rivales por el título. Álex Márquez solo pudo ser octavo y rascar apenas dos puntos, después de una mala clasificación (11º) y un solo adelantamiento en pista al margen de los de la primera curva. El pequeño de la saga sigue segundo en el Mundial, pero a 152 puntos de su hermano. Mucho peor le fueron las cosas a Pecco Bagnaia, que salía 15º después de no poder pasar de la Q1 y acabó 13º a casi quince segundos del ganador, dejándose más de un segundo en cada vuelta con su compañero de box. El italiano está a 209 puntos de Marc y completamente descartado en la pelea por el título.

Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidell, con las dos Ducati del VR46, escoltaron a Márquez en el podio del sábado. Otro italiano, Luca Marini, fue cuarto en su mejor resultado con la Honda. Quinto terminó Fermín Aldeguer y sexto Joan Mir, también con la Honda. Marco Bezzecchi, que partía desde la primera fila en la parrilla y se vio inmerso en el incidente provocado por Quartararo, acabó séptimo, por delante de Álex Márquez. Por su parte, Jorge Martín cerró las posiciones de puntos en la novena posición, tras adelantar en pista a Pol Espargaró, sustituto del lesionado Maverick Viñales.

El que estaba llamado a plantar cara a Marc Márquez en Hungría, Pedro Acosta, se dejó buena parte de sus opciones en la clasificación, con una inoportuna caída que le situó en la séptima plaza de la parrilla y fue otro de los afectados por el incidente de Quartararo en la salida, al que, por cierto, sancionaron después con una vuelta larga en la carrera del domingo. El murciano rodaba undécimo atrapado y sin posibilidad de pasar a Martín, hasta que se fue al suelo por intentar superar los límites, y acabó de desaprovechar una ocasión de oro de plantar batalla al mejor Marc Márquez.

En Moto2, el brasileño Diogo Moreira aprovechó la dinámica ganadora del Gran Premio en Austria para lograr la pole, en una entretenidísima Q2 en la que se impuso al neerlandés Zonta van der Goorbergh y al líder de la categoría Manu González. Arón Canet salvó el sábado con un sexto puesto después de tener que pasar por la Q1. En Moto3, el novato Máximo Quiles plasmó un dominio arrollador, logrando las cuatro mejores vueltas de entrenamientos para lograr la pole, después de dos caídas por la mañana. Otro debutante, Valentin Perrone, partirá segundo y Ángel Piqueras tercero, con el líder de la categoría, José Antonio Rueda, octavo.