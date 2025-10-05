Fermín Aldeguer se estrena en MotoGP y Marc Márquez se rompe

Jesús Gutiérrez Domingo, 5 de octubre 2025, 08:51 | Actualizado 11:21h. Comenta Compartir

Carrera inolvidable para algunos y para olvidar para otros; y que comenzó con la mala salida del poleman y máximo favorito, Marco Bezzecchi, que se quedó clavado y perdió muchas posiciones en la arrancada. Tan pronto quiso recuperar lo perdido el italiano que pecó de optimista en la séptima curva del trazado y se llevó puesto al piloto que le precedía, Marc Márquez. Ambos rodaron por la grava a mucha velocidad y acabaron doloridos en el suelo. Inicialmente, el peor parado fue el español, que en una primera exploración en el centro médico confirmaron una lesión en el hombro derecho, con afectación en los ligamentos, que tendrá que confirmarse tras una TAC que se realizará a su vuelta a Madrid. Mala suerte para Marc Márquez, cuyo principal objetivo que se había puesto en estas carreras post título de MotoGP era no hacerse daño.

La caída condicionó también toda la carrera, ya que perdía al principal favorito para la victoria, después de la exhibición en el sprint, pero también a un Marc que estaba creciendo en cada sesión y que se veía con opciones de estar delante.

Lideró esas primeras vueltas Pedro Acosta, seguido de Luca Marini y de Fermín Aldeguer, que era el otro piloto a seguir y que heredó ese papel de favorito. Consciente de que tenía algo más de ritmo que sus rivales, afrontó los adelantamientos con seguridad, y en la séptima vuelta ya se había situado en cabeza. A partir de ahí, ya no hubo carrera por delante, ya que llegó a rodar casi un segundo más rápido que sus rivales y abrió un hueco superior a los siete segundos sin inmutarse. «Así es como me gusta ganar, escapado. Me encontraba muy cómodo en ese ritmo, no estaba exagerando, pero la carrera se me ha hecho larguísima», reconocía el piloto murciano después de lograr su primer triunfo en la categoría de MotoGP, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia de la clase reina (20 años y 183 días), y el primer debutante en lograrlo en su primer año desde Jorge Martín en 2021.

La emoción estuvo en la batalla por el podio, con muchas alternativas por detrás. Con la presión del neumático delantero al límite de la sanción, Acosta tuvo que ceder la segunda posición para que se le calentara la goma y subiera, y apareció por delante Álex Rins primero y Álex Márquez después. Con este último se jugó la segunda plaza en las últimas vueltas, que acabó siendo para el de KTM, firmando un histórico doblete murciano en MotoGP y otro triplete español en el podio. Agridulce tercera posición para el pequeño de los Márquez, porque sumaba muchos puntos en su objetivo de ser subcampeón (aventaja en 88 a su principal rival, Bagnaia, que no acabó la carrera), pero con la cruz de la lesión de su hermano.

Por detrás, mucha batalla también por la cuarta posición, que fue para el sudafricano Binder por delante de Marini y de Raúl Fernández, que perdió una buena oportunidad de lograr su primer podio de domingo, tras verse inmerso en multitud de batallas.

