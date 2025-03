Jon Idiakez regresa al pódium en el Campeonato de Euskadi de motocross

Jon Idiakez vuelve a lo grande. Después de más de un año sin subirse a la moto a nivel competitivo el piloto vitoriano de Zuzenak ... ha conseguido esta mañana una encomiable segunda posición en la primera cita del Campeonato de Euskadi de motocross celebrado en el circuito de Haro. Un trazado de buenos recuerdos para el alavés, en el que debutó hace 20 años años y en el que levantó su último entorchado como campeón en esta disciplina.

La jornada para Idiakez arrancó a las 10.00 horas con la primera manga. Una prueba en la que al motorista de Zuzenak «le costó arrancar». ««Al principio me ha costado entrar en calor, pero a medida que iban pasando las curvas me he sentido mucho más cómodo y menos agarrotado», ha señalado. Sin embargo, en la segunda manga ha sido donde ha podido lucirse tras quitarse los nervios del estreno, estando a punto de alzarse con la victoria. ««He estado peleando con el líder hasta la última curva, pero no me ha dado para adelantarle. Se me ha escapado por muy poco», ha comentado a su llegada a la línea de meta.

Una buena segunda plaza en la categoría MX1 que le lleva a la tercera posición en la clasificación general élite. «Me voy feliz. Me he reencontrado con muy buenas sensaciones, lo que me lleva a pensar que va a ser una muy buena temporada. Cada día que pasa estoy mejor y tengo más ganas de competir y volver a estar con los mejores como hoy», ha indicado satisfecho tras la competición.

El deportista vitoriano se enfoca desde ya en la siguiente prueba del campeonato de Euskadi que se celebrará el próximo 30 de marzo en la localidad navarra de Murchante.