En ocasiones, es necesario desconectar para recargar pilas. Tomarse un tiempo para descansar puede ser beneficioso para aclarar la mente y volver con más ganas ... para afrontar retos. Este ha sido el caso de Jon Idiakez, siete veces campeón de Euskadi de motocross en 250cc, y que vuelve este fin de semana a la competición en busca de un nuevo éxito. Aun así Idiakez, que debido a motivos personales no pudo prepararse de la mejor manera posible para correr en 2024, es cauto. «El objetivo principal es no hacerse daño. Si ganamos carreras y el título, mejor, pero no es lo primordial. Al final esto no me da de comer y tengo que seguir manteniendo mi empleo», comenta el alavés que tras trabajar para la marca de bicicletas BH ejerce desde hace un año como comercial en la multinacional médica BVI.

Sin su casco, guantes ni mono. Jon Idiakez nunca ha podido vivir sin las motos. El día que cumplía seis años su padre Fernando le regaló una mini moto de 50 centímetros cúbicos. Desde entonces no ha parado. «No me lo esperaba y estaba super contento. Para mí era un sueño», señala con una sonrisa en el rostro. Pese a que desde muy pequeño fuese un niño muy hábil en todo tipo de deportes y manejando bicicletas o patinetes, sus inicios con la moto no fueron fáciles. «Lo primero que recuerdo es a mi padre corriendo detrás de mí. Al principio estaba todo el rato dando vueltas a un árbol como si fuese un tiovivo. De ahí pasé a un campo de fútbol abandonado y luego al antiguo circuito que había en Mendiola», recuerda.

«Era algo nuevo para mí y cuando eres tan pequeño el concepto de competición es muy diferente. Pero también le iba cogiendo el gustillo a la moto» Jon Idiakez Piloto de motocross

Así fue como poco a poco Jon y su familia comenzaron a desplazarse por circuitos más grandes y lejanos sin parar. Sus primeras competiciones con nueve años, según el vitoriano, «fueron una locura», debido a su falta de preparación. «No sabía exactamente cuál era el objetivo de aquello y sufrí mucho. Era algo nuevo para mí y cuando eres tan pequeño el concepto de competición es muy diferente. Pero también le iba cogiendo el gustillo a la moto», admite.

Un obstáculo en el camino

La pasión y afición por las motos para Idiakez iba viento en popa hasta que con 10 años los médicos le diagnosticaron lipomeningocele, también conocido como espina bífida. «Todo lo que ponía en Google sobre ello era bastante desolador y mis padres estaban muy asustados por los diagnósticos tan negativos que aparecían. Fue un punto de inflexión en la vida de una familia y de un niño», indica. Tres años después, sus progenitores decidieron operarle en Donosti con el fin de buscar el mejor escenario posible. «Nos ofrecieron una vida entre comillas normal y una intervención con beneficios. Así fue, salió bien y a partir de ahí empezamos a convivir con la enfermedad, el posoperatorio y la rehabilitación hasta el día de hoy», señala.

«Podría haber peleado más por la victoria, pero siempre es fácil decirlo a toro pasado. Es el campeonato al que más cariño le tengo» Jon Idiakez Piloto de motocross

Este contratiempo no le detuvo. Lejos de venirse abajo, siguiendo el consejo que siempre le ha dado su padre de no rendirse, Idiakez continuó corriendo, llegando incluso a competir en 2008 en el mundial celebrado en los Países Bajos. «A nivel personal fue un regalo, pero a nivel deportivo fue muy duro porque me pasaban por todos lados», rememora. Sin embargo, el alavés no se dejó intimidar y empezó a triunfar. Dos subcampeonatos consecutivos de Euskadi en 65cc (2007 y 2008) y otros dos en 85cc (2009 y 2010) fueron el anticipo de un tercer puesto en el Campeonato de España de 2011 en esta categoría. «Para el niño que era en aquel entonces era un sueño. Podría haber peleado más por la victoria, pero siempre es fácil decirlo a toro pasado. Es el campeonato al que más cariño le tengo», confiesa pese a sumar desde 2017 siete títulos vascos en 250cc.

Tras un año de inactividad, Idiakez volvió hace escasos meses a subirse a la moto. Una práctica que no se olvida con el paso del tiempo, pero que no por ello deja de tener sus complicaciones. «Hay cosas que no cambian, pero es muy duro tanto física como mentalmente porque la vida avanza y tenemos muchas cosas en la cabeza. Como cualquier cosa, aún requiere más esfuerzo que cuando lo llevas de continuo, pero esto para mí también es un plus de motivación. Todavía tengo mucho por dar y estoy muy ilusionado de volver a correr», resalta agradecido a patrocinadores y al Zuzenak, club que «le cambió la vida» hace una década.

Una contribución extra

Además de las motos, Idiakez disfruta de otras actividades con su familia y amigos. Acudir al cine, escuchar música y en especial ir a la playa son algunos de los hobbies que disfruta cuando dispone de tiempo libre. Sin embargo, le resulta difícil alejarse del mundo del motor. Tanto es así que desde hace unos años, en colaboración con la Federación Vasca de Motociclismo, imparte cursillos técnico prácticos de seguridad tanto a txikis que quieren empezar en el mundo del motociclismo como a pilotos con mayor experiencia. Una gran labor con la que espera ayudar a los futuros campeones, pero en la que se encuentra con algunas dificultades. «De cara a la promoción de la cantera del motociclismo vasco y alavés tenemos el circuito de Vayagüen en Nanclares de Oca habilitado y preparado para cursos y carreras. Pero por razones burocráticas no podemos usarlo. La Diputación Foral de Álava, el Ayuntamiento de Iruña de Oca y la federación vasca y alavesa de motociclismo están por la labor, pero es un trámite con el que llevamos ya más de dos años», lamenta el vitoriano, que por el momento se ve obligado a hacer estos cursos en Haro. Un trazado que conoce bien y en el que, casualmente, iniciará la temporada este domingo.