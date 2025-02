Lluvia de ilusión para Carlos Sainz

David Sánchez de Castro Jueves, 27 de febrero 2025, 21:06 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

La cautela obliga, pero el buen hacer de Williams y de Carlos Sainz en la segunda jornada de test de pretemporada en Baréin invita a cierto optimismo en torno a las opciones del piloto madrileño. Aunque su objetivo realista no será, por muy buenos datos que obtenga estos días, acabar en la zona de podio, siempre viene bien gozar de estar en los primeros puestos de la clasificación. Sobre todo cuando fue el que más vueltas dio en un solo día, 126, y con Lewis Hamilton y Charles Leclerc detrás en la tabla de tiempos de una jornada un tanto extraña, sobre todo en la tanda matutina.

Sainz cerró el día con satisfacción, aunque como admitió no fue un día cómodo. Aún así, sale con ciertas incógnitas. «No creo que hayamos hecho suficientes pruebas, para ser sincero. Lo próximo para mí es Australia y me gustaría tener más tiempo para entender mejor el coche y cómo reacciona a los diferentes cambios de configuración. Dicho esto, me siento tan preparado como puedo», se resignó de cara al arranque de la temporada en Melbourne.

Sainz, como el resto, se topó en esta segunda jornada por la mañana con el invitado más insospechado en este teatro: la lluvia. En un país que recibe un promedio de 70 a 100 milímetros por metro cuadrado de precipitaciones al año -lo que lo convierte en uno de los más áridos del mundo-, los equipos tuvieron que montar los neumáticos intermedios para evitar sustos innecesarios. Una buena oportunidad también para ensayar con estas gomas que, por pura estadística, tendrán que usar al menos en una o dos ocasiones a lo largo de la temporada 2025: en 2024 se vieron afectadas tres citas del calendario, Canadá, Japón y Brasil, con especial afectación en esta última ya que obligó a aplazar al domingo la clasificación.

Aunque la presencia del líquido elemento obligó a sacrificar parte del programa que los equipos tenían previsto, sirvió para obtener unos jugosos datos de los monoplazas en estas condiciones. Así, aunque para los ingenieros y los pilotos hubiera sido mejor una jornada calmada como la del miércoles, la inesperada aparición del agua en un circuito que permite exigir un poco más en términos de conducción con neumáticos intermedios -en ningún caso para los de lluvia extrema, que 'haberlos haylos' aunque sean decorativos a efectos prácticos- fue bastante útil.

Con la pista ya en seco fue un día muy productivo para todos. Raro fue el piloto que no alcanzó el mínimo de las 50 vueltas, que también los hubo de los que no rodaron todo el día. Uno fue Fernando Alonso, que se quedó en 45 y con el 11º tiempo. El crono del asturiano no fue bueno a una vuelta, pero sí dejó mejores sensaciones a la hora de realizar tandas largas. A diferencia del día anterior, y pese a un pequeño susto al principio de la jornada, el asturiano completó todo el plan previsto. Hay muchas miradas puestas en el monoplaza verde, y no faltan las voces que apuntan a que tiene algo guardado, pero realmente son más sensaciones que pruebas las que manejan quienes son tan optimistas. Lo que sí se puede atestiguar es que Aston sigue siendo el equipo que menos vueltas ha dado… junto a Red Bull.

Alonso cambiará el día por la noche este viernes, ya que le va a tocar cerrar el trabajo de pretemporada para Aston Martin en lugar de un Lance Stroll que rodará por la mañana. Será una oportunidad para poner al límite las aspiraciones del AMR25, que de momento está en boca de muchos. Aún así, la falta de vueltas con respecto al resto (Mercedes dio 151 este jueves) hace que cunda cierta preocupación. ¿Realmente se están tapando o tienen algún problema de fiabilidad? La aparición de unas notables branquias en la tapa motor hacen sospechar sobre un posible sobrecalentamiento en el motor Mercedes, algo que ya se vio (en menor medida) durante la temporada 2024. Dado que este año es una evolución del anterior, y visto el 'tractor' que fue el año pasado, no se puede descartar ni mucho menos.