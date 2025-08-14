Aleix Espargaró volverá a correr en MotoGP en el Gran Premio de Hungria El piloto de Granollers sustituirá a Somkiat Chantra de la mano de Honda

La parrilla de MotoGP recuperará en Hungría a un nombre muy familiar. Aleix Espargaró, que había iniciado una nueva etapa centrada en el ciclismo tras anunciar su retirada del campeonato, volverá a subirse a una moto de la categoría reina para sustituir a Somkiat Chantra, baja por lesión.

El regreso de Espargaró llega en un contexto de urgencia para Honda LCR. La marca japonesa afronta un auténtico calvario de lesiones que ha dejado fuera de juego a varios de sus pilotos. Chantra, titular del equipo, se rompió el ligamento colateral de la rodilla derecha en un entrenamiento de motocross y ya se había perdido los Grandes Premios de Alemania y República Checa. Aunque se valoró su vuelta para Austria, las pruebas médicas en la Clínica Dexeus confirmaron que tampoco estará en Spielberg ni en Hungría.

La situación se complicó más con las bajas de Takaaki Nakagami, lesionado en Brno, e Iker Lecuona, que se accidentó en el WolrdSBK en Hungría, descartando su participación en MotoGP y en las 8 Horas de Suzuka. Incluso el propio Espargaró había sufrido una lesión en el ligamento del pulgar mientras entrenaba en bicicleta, lo que le impidió ser opción para el Gran Premio de Austria.

Ante este panorama, el equipo LCR correrá este fin de semana en Austria únicamente con Johann Zarco, y será en la siguiente cita, en el circuito de Balaton (Hungría), cuando Espargaró vuelva a la acción. Para Espargaró, este regreso supone una nueva oportunidad de competir en el Mundial, aunque sea de forma puntual, y para Honda, la posibilidad de contar con un piloto experimentado que ayude a afrontar un tramo de la temporada marcado por las ausencias.

El probador de Honda ya ha participado este año en algunos Grandes Premios como wild card, pero su aparición en Hungría marcará su primera carrera oficial desde que anunciara su adiós como piloto a tiempo completo.

