El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aleix Espargaró tras el entrenamiento previo a una carrera en 2024 Reuters

Aleix Espargaró volverá a correr en MotoGP en el Gran Premio de Hungria

El piloto de Granollers sustituirá a Somkiat Chantra de la mano de Honda

Aitor Echevarría

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:26

La parrilla de MotoGP recuperará en Hungría a un nombre muy familiar. Aleix Espargaró, que había iniciado una nueva etapa centrada en el ciclismo tras anunciar su retirada del campeonato, volverá a subirse a una moto de la categoría reina para sustituir a Somkiat Chantra, baja por lesión.

El regreso de Espargaró llega en un contexto de urgencia para Honda LCR. La marca japonesa afronta un auténtico calvario de lesiones que ha dejado fuera de juego a varios de sus pilotos. Chantra, titular del equipo, se rompió el ligamento colateral de la rodilla derecha en un entrenamiento de motocross y ya se había perdido los Grandes Premios de Alemania y República Checa. Aunque se valoró su vuelta para Austria, las pruebas médicas en la Clínica Dexeus confirmaron que tampoco estará en Spielberg ni en Hungría.

La situación se complicó más con las bajas de Takaaki Nakagami, lesionado en Brno, e Iker Lecuona, que se accidentó en el WolrdSBK en Hungría, descartando su participación en MotoGP y en las 8 Horas de Suzuka. Incluso el propio Espargaró había sufrido una lesión en el ligamento del pulgar mientras entrenaba en bicicleta, lo que le impidió ser opción para el Gran Premio de Austria.

Un piloto disponible

Ante este panorama, el equipo LCR correrá este fin de semana en Austria únicamente con Johann Zarco, y será en la siguiente cita, en el circuito de Balaton (Hungría), cuando Espargaró vuelva a la acción. Para Espargaró, este regreso supone una nueva oportunidad de competir en el Mundial, aunque sea de forma puntual, y para Honda, la posibilidad de contar con un piloto experimentado que ayude a afrontar un tramo de la temporada marcado por las ausencias.

El probador de Honda ya ha participado este año en algunos Grandes Premios como wild card, pero su aparición en Hungría marcará su primera carrera oficial desde que anunciara su adiós como piloto a tiempo completo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere el niño baracaldés de 11 años que fue evacuado a Cruces desde las piscinas de El Fango
  2. 2

    «No van a parar hasta matar a mi hijo»
  3. 3

    Aburto pide tolerancia: «No quiero que Bilbao se convierta en ningún pueblo del sur del Estado»
  4. 4 El SEPE dará un tijeretazo a los 570 euros del subsidio por desempleo al cumplirse medio año de ayuda
  5. 5 Montse Tomé rompe su silencio: «¿Jenni? Tuve que ir a un juicio a defender por qué no venía. Me pareció raro»
  6. 6 Un periodista de TVE carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
  7. 7

    Iñigo Martínez: «Me hubiera gustado salir mejor del Athletic»
  8. 8 El Cervantes retira la bandera española en el palacete del PNV en París
  9. 9

    El feliz debut de Muniain como entrenador
  10. 10

    El «penoso estado» del puerto deportivo de Getxo: «Lleno de suciedad y ratas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aleix Espargaró volverá a correr en MotoGP en el Gran Premio de Hungria

Aleix Espargaró volverá a correr en MotoGP en el Gran Premio de Hungria