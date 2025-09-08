Zierbena no quiere que se repita la decepción de 2018 en La Concha

Diez centésimas, la ventaja más corta de la historia de la Bandera de La Concha, es lo que tiene Zierbena de cara a la segunda ... y definitiva jornada de la cita cumbre de la temporada el próximo domingo, tras un primer asalto de alto voltaje y final agónico que acabó con dos botes marcando un crono cercano al récord de la prueba (18.53). Tanto los 'galipos' como Orio, que fue la tripulación más rápida del día pero a la que una penalización de tres segundos le relegó a la segunda plaza, e incluso Urdaibai, que partirá como tercera en discordia a seis segundos y 18 centésimas de la cabeza –dos traineras– tienen razones para soñar y ver la botella medio llena. Por debajo de los diez segundos, dependiendo de las condiciones del mar, todo es posible.

Sin embargo, solo uno tendrá la oportunidad de ondear en el Ciudad de San Sebastián la madre de todas las banderas y, a la espera de que llegue ese ansiado momento, a todos les gustaría estar a día de hoy en la posición de Zierbena. Sería la primera Concha de la entidad. En 2018 la acarició con los dedos, pero vio como se le esfumaba finalmente por un suspiro.

Aquel año, la moneda salió cruz el segundo día. El premio se lo llevó Hondarribia y, al echar la vista atrás, nadie en Zierbena quiere que se repita la historia. Esperan que a la segunda sea la vencida. Aquel equipo que dirigía Juan Zunzunegui, después de un choque de palas con Urdaibai en la jornada inaugural que acabó con los 'txos relegados a la última plaza, afrontó el segundo domingo con 86 centésimas de ventaja sobre los hondarribitarras, la tercera menor diferencia de las que se tiene constancia.

El segundo round no defraudó. Ambos bólidos depararon un espectáculo de altura en el mejor circuito posible y fueron los pequeños detalles los que decantaron finalmente la balanza del lado fronterizo prácticamente sobre el banderazo a cuadros. Zierbena, después de una regata de poder a poder, cedía un segundo y 76 centésimas en meta y los verdes se alzaban con la ikurriña más preciada del Cantábrico por 90 centésimas.

«Aquella semana se hizo larga y tuvimos mucha presión por el incidente del primer día. Me da la sensación de que incluso dentro del bote había remeros que no terminaban de creer que la victoria era posible. Esta vez, los focos están en otro sitio. Nosotros no somos los favoritos y tenemos más tranquilidad para preparar las cosas», reconoce el presidente de Zierbena, José Luis Herrerías. Caprichos del destino, algunos de los bogadores que derramaron lágrimas de rabia en el puerto de San Sebastián y maldecían por dentro la oportunidad perdida, se encuentran ahora en Orio, máximo rival por la bandera, como es el caso del uruguayo Leandro Salvagno o el castreño Adrián González.

A ganar la tanda

De aquella Zierbena de 2018 uno de los pocos que continúa en el plantel es el proa cántabro Raúl García, que no fue titular en esta ocasión en la primera jornada. Los aficionados 'galipos' están esperanzados en que el domingo podrán celebrar a lo grande el triunfo de los suyos en el teatro de los sueños del remo, aunque son conscientes de que «tocará sufrir mucho».

«Este es un equipo completamente diferente y que, pese a su juventud, ha demostrado tener gran madurez como se pudo ver cuando Orio le puso a prueba durante la regata», apunta Herrería. También la dirección técnica ha cambiado. El entrenador vigués, Juan Zunzunegui, lidera ahora a Chapela, con la que disputará el play-off de ascenso a la Eusko Label Liga y es otro gallego, Dani Pérez, el que comanda la nave galipa desde hace tres campañas. También para él sería la primera Concha en su palmarés.

Para conseguirlo está claro que su equipo tendrá que ir a por la victoria porque diez centésimas no dan para pensar en otra cosa. Es la menor diferencia cosechada por un equipo el primer domingo por delante de las 20 centésimas que obtuvo Orio sobre Lasarte-Michelín en 1974 y las 70 que cosechó Santurtzi sobre Orio cuatro años más tarde. En ambas ocasiones el ganador del primer día se llevó la bandera para casa.