Los remeros de Zierbena se abrazan al desembarcar en el puerto de San Sebastián tras acabar líderes el primer domingo. Maika Salguero

Zierbena no quiere que se repita la decepción de 2018 en La Concha

A los 'galipos' se les escapó entonces el triunfo por 90 centésimas de diferencia con Hondarribia, tras partir con 86 se ventaja el segundo domingo

Julen Ensunza

Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:26

Diez centésimas, la ventaja más corta de la historia de la Bandera de La Concha, es lo que tiene Zierbena de cara a la segunda ... y definitiva jornada de la cita cumbre de la temporada el próximo domingo, tras un primer asalto de alto voltaje y final agónico que acabó con dos botes marcando un crono cercano al récord de la prueba (18.53). Tanto los 'galipos' como Orio, que fue la tripulación más rápida del día pero a la que una penalización de tres segundos le relegó a la segunda plaza, e incluso Urdaibai, que partirá como tercera en discordia a seis segundos y 18 centésimas de la cabeza –dos traineras– tienen razones para soñar y ver la botella medio llena. Por debajo de los diez segundos, dependiendo de las condiciones del mar, todo es posible.

