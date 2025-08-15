El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El cupón extra de verano la ONCE: comprobar resultados del viernes 15 de agosto
La tripulación de Orio realiza la ciaboga en la Bandera Fabrika disputada en La Concha a principios de temporada. Sara Santos

Zarautz, ensayo general para La Concha

Orio llega lanzado a la cita más importante del calendario liguero, con Donostiarra y Zierbena listos para dar la sorpresa

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:24

La Ikurriña de Zarautz de este fin de semana es la única de la Eusko Label Liga que se disputa a dos jornadas y, dada ... su similitud tanto en este apartado como en lo que respecta al tipo de ola, se la conoce como la mini Concha. De hecho, siempre se ha considerado el ensayo general de la cita cumbre de la temporada, aunque con la normativa de cupos de canteranos esto se ha descafeinado bastante de un tiempo a esta parte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  2. 2 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  5. 5 El anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina es de una joyería bilbaína
  6. 6

    Bizkaia supera los 44 grados y Bilbao suda con el día más caluroso del verano
  7. 7 La Real Sociedad elimina de su camiseta un león, la imagen de su nuevo patrocinador principal
  8. 8

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  9. 9 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  10. 10 «Hemos encontrado comida ilegal guardada en alcantarillas durante las fiestas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Zarautz, ensayo general para La Concha

Zarautz, ensayo general para La Concha