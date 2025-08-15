Zarautz, ensayo general para La Concha

La Ikurriña de Zarautz de este fin de semana es la única de la Eusko Label Liga que se disputa a dos jornadas y, dada ... su similitud tanto en este apartado como en lo que respecta al tipo de ola, se la conoce como la mini Concha. De hecho, siempre se ha considerado el ensayo general de la cita cumbre de la temporada, aunque con la normativa de cupos de canteranos esto se ha descafeinado bastante de un tiempo a esta parte.

El primero de los dos asaltos tendrá lugar hoy (18.20) con Orio como claro favorito. Los amarillos han ondeado nueve de las doce banderas disputadas y, aunque tienen la corona CaixaBank sentenciada, se han marcado como reto batir el recórd de 14 victorias de Urdaibai. «Hay que ir poniendo objetivos conforme vas alcanzado los anteriores para no caer en el conformismo», aseguró el técnico 'aguilucho', Iker Zabala.

El preparador 'txo', además, tiene la espina clavada de no haber podido ganar en Zarautz el curso pasado cuando dirigía a Urdaibai. La 'Bou Bizkaia', al igual que la 'San Nikolas' ahora, llegaba lanzada, pero se encontró con una Donostiarra muy batalladora que le ganó la partida. Los amarillos volverán a tener en la Torrekua II' uno de los rivales más sólidos. «Siempre guardas algo para estos sitios, pero el resto de equipos también», adelantó Igor Makazaga, técnico de Donostiarra en la previa.

Junto a estos dos colosos también remará en la tanda de honor la dupla vizcaína compuesta por Zierbena y Urdaibai. Los 'galipos' han sido el único bote que ha doblegado a Orio en dos ocasiones este curso, pero combina una de cal y otra de arena, mientras que los bermeotarras parece que poco a poco han encontrado su sitio y quieren seguir creciendo de cara a una Concha en la que no estarán tan condicionados por los cupos.

Las tandas de mañana

En la segunda serie de esta tarde remarán Hondarribia, Getaria, San Juan y Lekittarra, mientras que Ares, Ondarroa, Kaiku y Cabo Cruz serán los encargados de abrir el fuego con poco o nada en juego. Los sestaotarras enfocan ya su mirada hacia el play-off de permanencia después de haber escapado del fantasma del descenso directo.

El resultado de esta tarde determinará la composición de las tandas de mañana (12.20 horas) Ambas jornadas computarán de manera independiente para la Liga, pero el ganador de la bandera saldrá de la suma de tiempos de ambos asaltos. Ambos días -17.25 y 11.25 horas- se disputarán también regatas de la Liga Euskotren en la que Arraun Lagunak tiene la corona encarrilada.

Por lo que respecta a la Segunda División tanto la La ARC 1 como la Liga ETE femenina recalan también hoy (11.00 horas) en Zarautz con mucho en juego. En lo que respecta a la competición masculina Santurtzi puede sellar su presencia en el play-off, mientras que en féminas solo un punto separa a las anfitrionas de San Juan.