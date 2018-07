El triatleta atropellado durante la prueba sufre fractura de pelvis El triatleta es atendido por los servicios de emergencia. / @VG_Policia El deportista se encontraba en los últimos tres kilómetros del triatlón cuando un coche lo embistió en la calle Francia IERA AGOTE Lunes, 9 julio 2018, 11:09

Un triatleta de la distancia Full del Triathlón de Vitoria sufrió ayer un atropello mientras se encontraba disputando la prueba de ciclismo. Cuando apenas le quedaban 3 kilómetros para completar el recorrido sobre ruedas, un coche lo embistió en la calle Francia. «No sé si el policía no me ha visto, o no me ha visto el coche, o qué, cuando me he dado cuenta ya era demasiado tarde», contaba por teléfono a Planeta Triatlón, la revista en la que trabaja. «Creo que se ha puesto el semáforo en verde y el coche ha arrancado sin que nadie le parase».

Como consecuencia del accidente, el deportista sufrió rotura de pelvis, de la que se estiman entre cuatro y seis meses de recuperación, y recibió puntos de sutura en el hombro izquierdo, además de magulladuras de consideración.

Según Planeta Triatlón, en ese momento el triatleta circulaba a 37 kilómetros por hora, peleando por la octava posición de su grupo de edad. Tras completar la prueba de natación en 1 hora y 5 minutos, estaba haciendo un segmento de bicicleta muy bueno «pese a que la rueda lenticular le rozaba en algún momento» y según afirmaba, esperaba terminar un buen maratón buscando las 9 horas y 15 minutos en meta. Lamentablemente no pudo ser así.