Topuria prende la mecha en Bilbao

Carlos Nieto Domingo, 16 de febrero 2025, 00:17 Comenta Compartir

Miribilla abría sus puertas no para el baloncesto, ni para un concierto. Tampoco para combates de boxeo. Bilbao, ciudad con una enorme tradición pugilística, revivió aquellas históricas veladas de La Casilla que tanto gustaban y tanta escuela crearon. La casa de los hombres de negro abrió sus puertas a las artes marciales mixtas, conocidas por sus siglas en inglés MMA. Esta disciplina que bebe de una gran variedad de disciplinas, como el propio boxeo, el taekwondo u otras menos familiares como el jiu jitsu brasileño o el hapkido, ha subido como la espuma en nuestras fronteras gracias a los éxitos de Ilia Topuria.

Desembarcó en Bilbao el fenómeno WOW FC, la UFC española que cuenta entre sus máximos accionistas con el ídolo hispanogeorgiano, campeón mundial del peso pluma. Inauguró su gira por el país con una gran noche en la capital vizcaína que, según fuentes cercanas de la empresa, puede repetirse a finales de año. 4.500 personas poblaron las gradas de Miribilla (el anillo superior no se abrió, aunque visto el éxito podría haberse llenado) para disfrutar de cinco combates de carácter amateur y hasta ocho profesionales. Hubo mucho nivel en una noche que contó con una notoria presencia vasca bajo la atenta mirada de 'El Matador': el sestaotarra Arkaitz 'Gudari' Ramos, pese a su derrota con Tato primera, fue el que más levantó a una hinchada entregada. Y Yaman 'El Diamante' Majhed, de Mondragón y una de más mayores promesas mundiales de la MMA, subió también los decibelios del graderío.

Topuria se presentó en traje sobre la jaula octogonal acompañado de su hijo Hugo, que ejerció como maestro de ceremonias. «Uno, dos, tres... ¡Que viva Bilbao!», soltó el pequeño, que ha aprendido en casa lo que es meterse al público en el bolsillo allá donde va. Así hace su padre, nacido en 1997 en Halle, Alemania. Hasta allí emigraron sus padres de Georgia y poco después se asentaron en Alicante. La UFC eran siglas ajenas a la cultura española hasta que Topuria se encargó de dar a conocer las artes marciales mixtas, al igual que hicieran en su momento Severiano Ballesteros y Fernando Alonso con el golf y la Fórmula Uno.

Hablamos de un pionero que ayer hizo gala de ese recurso irónico y desafiante que impera en este deporte y que el campeón del mundo maneja como nadie. En los próximos días se hará oficial cómo, cuándo y dónde, y sobre todo con quién, volverá a subirse al octógono. Todos los focos apuntan a Islam Makhachev, un ruso de 33 años actual campeón del mundo de peso ligero. Se enfrentarían en esta categoría, de más peso que la pluma (se pasa de un límite de 65,7 a 70,3 kilos) donde el hispanogeorgiano reina en la actualidad.

Makhachev ya ha lanzado en tono irónico que «Ilia igual ya ha ganado grasa porque se ha dado a la buena vida». Y Topuria no dudó en retarle desde las entrañas de Miribilla. «Tiene miedo, claro que tiene miedo de pelear contra mí», desafió sin pestañear. «Ponerle una pistola en la frente y obligarlo a entrar no creo que sea una buena opción. Si fuera tan fácil y tan enano como él dice ya compartiría el octógono conmigo. Por algo lo entiendo. Venga, súbete, no pasa nada», añadió 'El Matador', que siempre anda a medio camino entre la humildad y la arrogancia. En realidad, forma parte de este show de cuerpos musculosos.

¿Pelea en San Mamés?

Topuria ha manifestado en reiteradas ocasiones que sueña con pelear en el Santiago Bernabéu. ¿Y en San Mamés? «Si el destino me tiene que traer aquí, yo estaría encantado de compartir esa experiencia», aseguró. Los guiños hacia el público local continuaron. «El público de Bilbao es de los mejores de España. Siempre me ha llamado mucho la atención. Independiente de no haber visitado mucho la ciudad me siento muy conectado».

Temas

Miribilla