4.500 personas en Miribilla disfrutan de la MMA a la espera de que llegue el campeón Ilia Topuria

Carlos Nieto Sábado, 15 de febrero 2025, 20:14 Comenta Compartir

Miribilla ha cambiado el baloncesto por las artes marciales mixtas, conocidas por sus siglas en inglés como MMA. 4.500 personas han agotado las entradas ... para el evento que organiza WOW FC, el circuito impulsado por el campeón del mundo en peso pluma Ilia Topuria. Las siglas WOW obedecen a 'The Way of Warrior', traducido por 'El Camino del Guerrero'. El hispanogeorgiano estará presente esta noche en el Bilbao Arena, aunque no peleará. Se trata del primer evento a nivel profesional que acoge la ciudad de este deporte.

Noticia relacionada El circuito de artes marciales mixtas (MMA) impulsado por Ilia Topuria llega este sábado a Bilbao Carlos Nieto Topuria, cuyos éxitos han dado a conocer un deporte hasta ahora desconocido en España, es uno de los principales accionistas de WOW, la UFC española que celebra su decimosexta velada desde su nacimiento y la primera de 2025. El 29 de marzo tendrá su siguiente parada en el Palacio de los Deportes de Madrid. La acogida en Bizkaia ha sido tremenda y el ambiente en el pabellón es espectacular. El público tenía ganas de ver en directo a varios de los luchadores más poderosos del país, además de referencias locales y alguna excepción internacional. Desde pasadas las 18.30 horas hasta la medianoche, hasta catorce peleas deleitarán al publico. Un presentador trajeado y con pajarita anima al personal entre combate y combate, que por cierto, transcurren en pleno silencio, sin música. El primero de ellos ha sido el único entre dos mujeres. Nadia 'La Pitbull Gómez' ha sido vencedora a los puntos por decisión unánime ante Belén Muñoz, que sangraba abundantemente por la nariz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Miribilla

Bilbao

Peleas