Suerte dispar para las traineras vizcaínas en el sorteo de calles de La Concha

Suerte dispar para las traineras vizcaínas que este domingo disputarán la primera jornada de la Bandera de La Concha. El sorteo celebrado a primera hora ... de la mañana en el el Ayuntamiento de San Sebastián ha deparado que Zierbena y Lekittarra remen por la calle uno, la que nadie quiere por el rebote de la ola, en sus respectivas tandas, aunque por el momento la mar se encuentra como un plato. Urdaibai, otro de los aspirantes a luchar por la cita cumbre de la temporada, ha salido mejor parada. La 'Bou Bizkaia competirá por la calle tres.

En la primera tanda masculina, en la que han quedado encuadrados tres de los cuatro candidatos a la badnera, Zierbena irá por la calle más cercana a tierra. La baloza dos será para Getaria, la tres para los bermeotarras y la cuatro para Orio. En la segunda serie, Lekittarra ira por la uno, Hondarribia por la dos, Donostiarrra por la tres y San Juan remará por la boya más cercana a la isla.

En la primera tanda femenina que abrirá la competición, Donostiarra bogará por la uno, Astillero en la dos, Tolosaldea en la tres y Arraun Lagunak, que busca su tercer doblete consecutivo, en la cuatro. En la segunda tanda, Hibaika pugnará por la más cercana al Aquarium, Hondarribia por la dos, Orio por la tres y Zumaia por la cuatro.