Sorteo de las calles para la Bandera de La Concha.

Suerte dispar para las traineras vizcaínas en el sorteo de calles de La Concha

Zierbena y Lekittarra remarán por la calle uno en su respectivas tandas y Urdaibai por la tres

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:01

Suerte dispar para las traineras vizcaínas que este domingo disputarán la primera jornada de la Bandera de La Concha. El sorteo celebrado a primera hora ... de la mañana en el el Ayuntamiento de San Sebastián ha deparado que Zierbena y Lekittarra remen por la calle uno, la que nadie quiere por el rebote de la ola, en sus respectivas tandas, aunque por el momento la mar se encuentra como un plato. Urdaibai, otro de los aspirantes a luchar por la cita cumbre de la temporada, ha salido mejor parada. La 'Bou Bizkaia competirá por la calle tres.

