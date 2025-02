Cuando subimos el Everest

Jon Agiriano Miércoles, 13 de mayo 2020, 00:19 | Actualizado 07:24h. Comenta Compartir

En el deporte hay un sistema infalible para detectar tanto el nivel de satisfacción que nos provocan las victorias como el grado de vinculación que sentimos con quienes las consiguen. Se trata del uso de la primera persona del plural. Si usted sale de San Mamés o de Miribilla después de un triunfo del Athletic o del Bilbao Basket y le preguntan qué ha ocurrido en el partido, si es un hincha de verdad contestará de inmediato: «Hemos ganado». Y no se trata de que se atribuya méritos que no son suyos, sino de que se siente realmente parte de esos equipos, un integrante más, con la única diferencia de no jugar en el césped o en el parquet sino desde la grada.

Hace cuarenta años, miles de vascos teníamos un equipo desplazado al Everest. En un país de montañeros, aquel fue un equipo de todos, sin distinción de territorios, una selección que mandamos para intentar una gesta histórica con una doble vertiente deportiva y de reivindicación nacional: coronar el techo del mundo y ser los primeros en España en conseguirlo. Habían pasado seis años desde la expedición Tximist, que se quedó a 350 metros de la cima, y había que volver a intentarlo.

Seguimos este segundo intento con una expectación voraz. Eran otros tiempos. Las noticias llegaban tarde y mal desde aquellos lugares remotos y la información que no teníamos la compensábamos con una imaginación muy bien adiestrada. De manera que aquella ascensión al Everest la convertimos todos en una aventura inolvidable.

Su gran héroe fue Martín Zabaleta, el alpinista de Hernani que llegó a la cima junto con el sherpa Pasang Temba, de quien tuvimos que aprender el nombre no sólo porque fuera de justicia sino porque fue a él a quien vimos posando con la ikurriña en la cumbre.

Aquella imagen ya icónica, la única que se hizo en lo más alto del Everest, nos mostró a dos personajes que tuvimos que descubrir. Por un lado, Martín Zabaleta, un hombre libre al que su condición de héroe nacional le resultaba más incómoda y ajena que ir vestido de frack por las calles de su pueblo. A poco de regresar a casa se marchó a vivir a Estados Unidos, a las Montañas Rocosas, y apenas hemos vuelto a tener noticias de él. De Pasang Temba, por su parte, tardamos mucho tiempo en saber que había sido un héroe por accidente, que él era un sherpa alegre y bailarín, como muchas deficiencias técnicas como escalador, en el que nadie pensó jamás como aspirante para el ataque a la cima más alta del planeta.

