Sigue en directo la Bandeira Concello de Boiro

Por lo que respecta a la primera tanda de la Euskotren Liga, el sorteo ha querido que por la calle uno reme Hibaika, por la dos Astillero, por la tres Hondarribia y por la cuatro Donostiarra que ayer completó su mejor regata del verano y se ha metido de lleno en la pelea por la salvación con Hondarribia y Astillero.