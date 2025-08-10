Sigue en directo la Bandeira Concello de Boiro
Domingo, 10 de agosto 2025, 11:22
11:38
Dos regatas en una. Por un lado Hibaika y Astillero pelean por la victoria parcial en la tanda y por detrás Donostiarra y Hondarribia por la tercera plaza y un punto que vale oro en su pulso por la salvación.
11:36
La maniobra de Astillero ha sido más rápida que la de Hibaika y se coloca a la par. Por detrás el pulso por evitar el descenso directo se calienta. Donostiarra está superando a Hondarribia y empataría con las fronterizas.
11:31
Hibaika, por la calle uno, con más protección del viento, ha tomado la cabeza con un segundo de renta sobre Astillero y tres con respecto a Donostiarra y Hondarribia.
11:29
Ya está en marcha la primera tanda femenina.
11:26
Por lo que respecta a la primera tanda de la Euskotren Liga, el sorteo ha querido que por la calle uno reme Hibaika, por la dos Astillero, por la tres Hondarribia y por la cuatro Donostiarra que ayer completó su mejor regata del verano y se ha metido de lleno en la pelea por la salvación con Hondarribia y Astillero.
11:25
Las tripulaciones están pendientes de las corrientes y de la aparición del viento. La bajamar será en breve y estamos en mareas vivas con lo que el efecto de la corriente puede tener su importancia. Asimismo, Boiro suele ser una zona ventosa y por lo general conforme avanza la mañana Eolo suele ir en aumento. Tensión.
11:23
Egun on. En breve arrancará la Bandeira de Boiro, duodécima cita de las ligas Euskotren femenina y Eusko Label masculina.
-
