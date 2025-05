Sergio 'Dinamita' Sánchez se jugará el título mundial de Kickboxing WAKO K1

Los aficionados vitorianos al kickboxing están de enhorabuena. Tras la gala celebrada en noviembre del pasado año, la capital alavesa volverá a vibrar con los ... mejores luchadores el próximo sábado 31 de mayo con la velada que acogerá el Polideportivo de Mendizorroza a partir de las 18.00 horas. Un evento en el que el combate estelar será el que dispute Sergio 'Dinamita' Sánchez contra el francés Jessim Jaiem, en el que ambos luchadores se jugarán el cinturón de Campeón del Mundo Wako K1.

El acto comenzará con nueve combates amateurs que servirán de aperitivo para las peleas profesionales que se celebrarán a partir de las 20.00 horas. Entre ellas destaca la que disputará Maialen Gallardo contra la búlgara Vasilena Todorova. Una rival contra la que «tendrá que sacar la artillería pesada». «Vengo de liarla en París tras ganar hace tres semanas a la campeona del mundo en París Marine Lievrouw. Estoy fuerte y con ganas porque esta pelea será dura», indica Gallardo, que sabe qué estrategia seguir para superarla. «Al ser ella más pesada tengo pensado meter mucho ritmo y, por otra parte, trabajar mi distancia. Al ser más larga, imagino que estará un poco más incómoda. Además, he estado viendo que con la pierna hace daño por lo que tengo que intentar que no me patee mucho la cabeza», resalta.

El plato fuerte

El momento más esperado de la velada llegará sobre las 22.45 horas , cuando el vitoriano Sergio 'Dinamita' Sánchez se juegue el título mundial Wako frente al francés Jessim Jaiem. «Es un rival duro, muy echado para delante y va a ser una auténtica guerra. Intentaré llevar la iniciativa, pero según transcurra el combate, iré viendo por dónde tirar», refleja el vitoriano, que se muestra «el doble de ilusionado y con más motivación» por volver a pelear ocho años después delante de su público.

La gala promete ser todo un espectáculo y en el que otros grandes luchadores como Pablo Saracibar, Dani Izar, Andrey Zinyuk o Flavius Chiaburu también serán de la partida. Una buena oportunidad, a su vez, para que la ciudadanía pueda conocer más de cerca esta disciplina deportiva. «Es el momento perfecto para que lo vean con familia y amigos y poder disfrutar de su belleza», anima Gallardo. Las entradas anticipadas se podrán adquirir en el gimnasio K2, Bushi Sport, Araba Fight Club y el bar 'The Corner' con precios que oscilan entre los 25 y 50 euros.