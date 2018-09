EL CORREO en Atlanta con Jon Rahm Rahm se codea con los mejores por segundo año consecutivo Jon Rahm ha ganado un torneo de la PGA en 2018 y ha firmado cinco Top 10, dos de ellos en 'Majors'. / PGA El de Barrika es uno de los 17 jugadores que repiten del pasado curso como finalistas de la FedEx Cup en Atlanta que comienza el jueves JOSÉ MANUEL CORTIZAS Martes, 18 septiembre 2018, 01:34

Sigue entre los mejores. Lo dice su séptimo lugar en el ranking mundial, que es su peor puesto durante el año en el golf planetario, y su presencia entre los finalistas de la FedEx Cup que esta semana cierra el circuito PGA en East Lake. Habría que decir otra vez, ya que en su año de rookie Jon Rahm ya llegó a este enclave cerca de Atlanta entre los 30 clasificados. De ellos, ahora sólo repiten 17 con la gran ausencia de quien llegaba en 2017 como número 1. Un Jordan Spieth que encabeza una lista de vacantes en la que encontramos además a Pat Pérez, Kuchar, Hoffman, Berger, Vegas, Kisner, Chappell, Harman, Hadwin, Henley, Dufner y a un Sergio García al que sólo la convocatoria del capitán europeo de la Ryder Cup ha evitado un cierre en falso de un año caótico.

El hecho de estar en el club que hizo suyo Bobby Jones -el gran romántico del golf que fue uno de los mejores del mundo sin ser profesional, ya que consideraba su práctica un placer y no un trabajo- compensa al de Barrika en un año que ha incluido 19 torneos PGA saldados con una victoria (CareerBuilder), un segundo puesto (Sentry Champions), dos cuartos lugares en sendos 'Majors' (en Augusta en solitario y en el PGA Championship compartido) y la quinta posición en el Fort Worth Invitational. En el otro extremo, cortes no superados en el parejas Zurich Classic New Orleans, el US Open y The Open y el más reciente en el inicio del play-off de la FedEx Cup en New Jersey (The Northern Trust). Para tratarse de un curso de confirmación poco más se le puede pedir al vizcaíno, cuyos registros de victorias (5) y Top 10 en sus dos primeros años como profesional sólo los iguala en número y supera en calidad (incluyó un Masters) un tal Tiger Woods.

Llega Rahm a esta cita con el cosquilleo ya rondándole de la inminente Ryder Cup, a la que se desplazará el mismo domingo en cuanto acabe la función en Atlanta compartiendo vuelo privado con Rory McIlroy y buena parte del resto del elenco europeo presente en este Tour Championship (están también además del norirlandés, Rose, Molinari, Fleetwood y Casey). Y ni él ni ninguno de los 29 jugadores restantes olvidan la bolsa que hay en juego. Es su profesión y se trata del evento más generoso con un deportista individual que existe, al que le aguardan 10 millones de dólares. Se dice pronto y se debe tardar un buen rato en asimilar ese incremento en la cuenta bancaria. El último ingreso lo efectuó hace un año Justin Thomas, que junto a DeChambeau, Rose, Finau y Johnson, dependen de sí mismos esta semana. Si gana uno de ellos, se lleva el pastizal.

No es mal consuelo saber que en el peor de los casos, quedando último en Atlanta y también en el puesto 30 de la FedEx, su protagonista sumaría unos nada despreciables 319.000 dólares (144.000 por el torneo y 175.000 por el bonus PGA). Porque el golf es el deporte número 1 en botines económicos. Un simple dato lo deja bien claro. En 2017 hubo 143 golfistas en el mundo que ganaron más de un millón de dólares. En la ATP tenística, la cifra se redujo a 49. Y las pedreas tampoco son como para hacer pucheros. Al margen de los diez 'kilos' del campeón anual del Circuito Americano, la bolsa premiará con tres millones al segundo, dos al tercero, uno y medio al cuarto y uno al quinto, puesto que ocupó en el anterior almanaque el morrosko de Barrika.

Aún recordamos al llegar aquí, fintando los flecos del huracán Florence, el mosqueo que con toda la razón se llevó Rahm cuando en 2017 se topó con enormes carteles publicitarios en los que le habían suplantado. Bajo el lema 'The best for the best' (Lo mejor para el mejor), el reclamo se refería a los cinco primeros clasificados que dependían de sí mismos para coronarse en la FedEx Cup. Al australiano Leishman le cambiaron por Matsuyama y al vizcaíno por Fowler, con el que comenzará también jugando en esta ocasión. De hecho es el rival con el que más veces ha compartido recorrido. El del jueves será el vigesimoséptimo partido juntos desde el Phoenix Open de 2016.

Pese a que necesitaría que media galaxia se alineara, Rahm siempre parte de la casilla de salida con la ambición de poder conquistar la cima. Estar en la cordada final, ya es un éxito.