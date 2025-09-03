Una penalización deja fuera de La Concha a Zarautz

El deporte está lleno de alegría, pero también de golpes de los que toca levantarse cuanto antes para afrontar nuevos retos. Eso es lo que ... debe hacer Zarautz tras sufrir este miércoles un mazazo de los que te dejan tocado. La 'Enbata', campeona de la Liga ETE femenina –Segunda División–, completó una gran contrarreloj que le otorgaba de inicio la quinta plaza de la eliminatoria y, por tanto, el billete por primera vez en su historia para luchar por la Bandera de La Concha los dos próximos domingos. Éxtasis total en sus tostas.

Zumaia, cuarta en la Liga Euskotren por contra, maldecía su suerte al ocupar la octava posición a poco más de un segundo de Astillero, que era quien marcaba el corte de los elegidos para la gloria. Pero, unos diez minutos más tarde, las tornas cambiaron radicalmente para ambas cuadrillas. Del cielo al infierno y del purgatorio a la gloria. Los jueces revisaron las imágenes de la salida y decidieron penalizar con diez segundos a Zarautz, como marca el reglamento, al constatar que su patrona, Nahikari Osa, había soltado la estacha antes de tiempo.

Los abrazos y felicitaciones se tornaron en lágrimas y desconsuelo. La sanción relegaba a las dirigidas por Juanjo Etxarte a la décima plaza y metía a la 'Telmo Deun' zumaiarra entre las siete elegidas. «Hay que pasar el trago y trabajar con más fuerza si cabe de cara al play-off», acertaba a decir el técnico de las zarauztarras con la voz entrecortada nada más conocer la decisión de los jueces, a los que reclamaba mayor celeridad en la toma de decisiones.

Este hecho marcó una jornada en la que, tal y como se preveía, Orio y Tolosaldea fueron muy superiores. Junto a esta dupla lograron el pase Donostiarra, que tras el cambio de normativa en lo que a la trainera local se refiere disputaba la eliminatoria por primera vez; Hibaika, Hondarribia, Astillero y la ya mencionada Zumaia. Sorpresas las justas porque no se pueden tomar como tal la clasificación de la 'Ama Gaudalupekoa', pese a perder la categoría en Liga, ni la de la 'Bantxa' a la vista de su evolución durante la temporada. La nota negativa es que por primera vez en los últimos años no habrá representación vizcaína.

Las tandas del primer asalto

Orio, se alzó con el triunfo en una contrarreloj muy exigente debido al estado de la mar y el viento. Las 'aguiluchas' también marcaron el mejor crono en la ciaboga por delante de Tolosaldea, mientras que la lucha por las otras cinco plazas en juego echaba chispas –seis botes en seis segundos–. Todo se decidió popa a la ola.

Tras la contrarreloj se celebró en el Ayuntamiento el sorteo de tandas de cara a este domingo. En la primera remarán dos de las tres favoritas: Arraun Lagunak y Tolosaldea, con Astillero y Donostiarra, mientras que en la segunda estarán Hondarribia, Hibaika, Zumaia y Orio.