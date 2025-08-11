Patxi Peula persigue el remate a su palmarés

Patxi Peula acumula experiencias y aventuras sin parar. El patinador vitoriano, ocho veces campeón de Europa de patinaje, disputará desde mañana hasta el próximo viernes ... en la ciudad china de Chengdu los World Games 2025. Un evento multideportivo internacional que comprende disciplinas que no toman parte en los Juegos Olímpicos en los que participará por cuarta vez con el objetivo de obtener una medalla. «Salgo a intentarlo, luchar y darlo todo en cada carrera. No tengo nada que perder», reseña antes de la cita.

Peula llega en buena forma. El bicampeón del mundo afronta la competición tras proclamarse en julio campeón de Europa por octava vez en la ciudad alemana de Gross Gerau. Un éxito que le hace estar «aún más motivado» para esta cita. «Creo que está siendo mi mejor año en lo deportivo. Desde que acabé el Europeo no he parado del todo y he estado andando en bici y patinando por Vitoria. Estoy volviendo otra vez a encontrar sensaciones y físicamente me encuentro muy bien. Es un reto personal», destaca Peula, que lamenta que el Consejo Superior de Deportes no les paga la medalla.

Altas temperaturas «Aquí el calor y la humedad son muy diferentes, tienes una sensación continua de falta de aire y en cuanto te detienes rompes a sudar» Patxi Peula Patinador

Uno de los principales desafíos a los que se enfrentará junto al resto de competidores será al sofocante calor. Las altas temperaturas, que rondan los 35 grados, pondrán a prueba la destreza y habilidades de los patinadores. «Aquí el calor y la humedad son muy diferentes, tienes una sensación continua de falta de aire y en cuanto te detienes rompes a sudar. Pero por el momento he dormido bien desde que llegué y no he tenido ninguna noche caótica de quedarme en vela», comenta.

Esta será la cuarta vez que el deportista alavés tome parte en los World Games desde los de Kaohsiung 2009, Wroclaw 2017 y Birmingham 2022. En los tres anteriores no le fue mal. Salvo su debut en tierras asiáticas hace 16 años, en este evento ha obtenido tres bronces, dos en Polonia y otro en Reino Unido. «Soy campeón del mundo, de Europa, pero no de World Games. Nunca me lo he marcado como algo importante en el calendario, pero me gustaría añadir esa medalla de oro para completar mi currículum. Es un reto personal», resalta Peula, que matiza que el Consejo Superior de Deportes no le paga la medalla.

Mucha competencia «Los quince que competimos optamos a medalla. Van a ser carreras muy disputadas, peleadas y ajustadas» Patxi Peula Patinador

En la edición de este año el vitoriano volverá a tener como principales rivales a los participantes chinos y taiwaneses, que destacan en las pruebas de velocidad y fondo, sin olvidarse del francés Martin Ferrie. «Los quince que competimos optamos a medalla. Van a ser carreras muy disputadas, peleadas y ajustadas. Hay cinco oportunidades en cuatro días por lo que hay que salir a aprovecharlo», manifiesta. Uno de los aspectos que no le han gustado a Peula ha sido la organización. Y es que la pista en la que compiten, ubicada en el primer piso de un edificio, estará ocupada hasta hoy, por lo que no tendrá posibilidad de entrenar. «Sólo nos dejan patinar el día antes porque en ese mismo espacio se disputan las pruebas de hockey. Es un detalle que se les ha escapado, pero no dejan de ser las mismas condiciones para todos».

Para coger sensaciones

Para esta nueva aventura Peula ha viajado con varios días de antelación. Con el fin de adaptarse al cambio horario y de prepararse para la prueba, el deportista alavés disputó el pasado fin de semana el Internacional Haining Open Skate en la ciudad china de Haining. Un campeonato de tres pruebas en el que ha obtenido grandes resultados.

«El día que llegué a China corrí la prueba de eliminación, en la que quedé tercero, la del 1000 en la que quedé cuarto y la de los puntos en la que también concluí tercero», recuerda. Además, su reciente victoria en el Europeo celebrado en Alemania le da «un plus de confianza y tranquilidad». Estoy disfrutando de este deporte igual que el primer día que empecé. Si acompañan los resultados genial, y si no seguiré disfrutando. No tengo nada que demostrar a nadie», explica Peula, que ha pisado el podio en todas las competiciones internacionales en lo que va de año, a exepción en una.

Tras los World Games el vitoriano volverá a casa para estar con su familia y coger un poco de aire antes de acudir en septiembre al Mundial de Beihai, también en China, que se celebrarán del 13 al 21 de septiembre. «Después estaré en los nacionales y quizás en alguna competición internacional que haya en noviembre por Asia. Tengo que pensarlo todavía», concluye. Nuevos retos con los que espera a sus 37 años seguir aumentando el palmarés.