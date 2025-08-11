El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patxi Peula lucha por la victoria con un patinador francés. E.C.
A por el broche

Patxi Peula persigue el remate a su palmarés

El patinador vitoriano afronta sus cuartos World Games en busca del oro tras proclamarse campeón de Europa en Alemania

Pablo Sanz

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:10

Patxi Peula acumula experiencias y aventuras sin parar. El patinador vitoriano, ocho veces campeón de Europa de patinaje, disputará desde mañana hasta el próximo viernes ... en la ciudad china de Chengdu los World Games 2025. Un evento multideportivo internacional que comprende disciplinas que no toman parte en los Juegos Olímpicos en los que participará por cuarta vez con el objetivo de obtener una medalla. «Salgo a intentarlo, luchar y darlo todo en cada carrera. No tengo nada que perder», reseña antes de la cita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  3. 3

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  4. 4

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  5. 5

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  6. 6

    La batalla de una baracaldesa de 94 años con las aseguradoras del coche que casi acaba con ella
  7. 7 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  8. 8

    Detectan heces en las piscinas de verano de Santurtzi
  9. 9

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  10. 10

    Una de las responsables de la transformación de Osakidetza: «Los sanitarios deben ponerse en la piel del paciente; la empatía cura»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Patxi Peula persigue el remate a su palmarés

Patxi Peula persigue el remate a su palmarés