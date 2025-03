Orio marca territorio en el gran test previo a la temporada

La nueva Orio de Iker Zabala mete miedo a sus rivales. Los 'aguiluchos', que han apostado fuerte esta campaña con el fichaje de remeros de ... primerísimo nivel como Andrés Medina, Adrián González, Ander Zabala o el mejor patrón del momento, Gorka Aranberri entre otros, dieron este domingo todo un golpe de autoridad en San Pedro, último test de pretemporada. Cuando restan dos meses para el arranque oficial del curso –echará a andar el 1 de junio con los campeonatos de Bizkaia y Gipuzkoa– el arrollador triunfo amarillo en aguas pasaitarras –le endosó 14 segundos a Zierbena, casi 20 a Donostiarra, 24 a San Juan y nada menos que 25 a Urdaibai– adquiere un enorme valor psicológico por el hecho de que se veían las caras por primera vez todo los gallos de la Eusko Label Liga.

En la Bandera de Castro celebrada a comienzos de mes se enfrentaron Urdaibai, Zierbena y Orio con victoria de los 'txos', que esta vez sin embargo han sido los grandes perdedores de la jornada. Los oriotarras salieron con el cuchillo entre los dientes Pasaia para intentar marcar territorio ante once de los doce clubes que competirán este verano en la élite. Y las referencias iniciales dejaban claro que la tripulación que quisiera doblegar a los de Iker Zabala iba a tener que remar mucho.

De hecho, ya distanciaba en cinco segundos –casi dos traineras– a San Juan en la primera ciaboga. Donostiarra y Zierbena cedían siete y ocho segundos en ese giro inaugural, mientras que los bermeotarras realizaban la maniobra a once de Orio. Una losa demasiado grande que lejos de reducirse fue progresivamente en aumento. Los de Jon Salsamendi no estuvieron a la altura justo el día en el que debían confirmar las buenas sensaciones que habían transmitido en sus tres comparecencias invernales anteriores. La 'Bou Bizkaia' tuvo su talón de Aquiles en los largos impares –cedió once segundos en el primer sector y doce en el tercero–.

Con la victoria perfectamente encarrilada desde mitad de regata, el interés se centró en el pulso que mantuvieron Zierbena y Donostiarra por la segunda plaza de clasificación. Los galipos, que fueron durante tres cuartas partes de la regata por detrás del plantel que dirige Igor Makazaga –un segundo peor que el bote guipuzcoano en la última ciaboga– completaron una gran último largo para llevarse finalmente el segundo cajón del podio con algo más de cinco segundos sobre la 'Torrekua II'.

Y si Urdaibai fue la cruz de la jornada, Santurtzi fue la cara de nuevo. Los de Alexander Esteban volvieron a ser la mejor cuadrilla de la ARC. La 'Sotera', aunque perdió más de medio minuto en meta respecto al ganador, logró una meritoria sexta posición por delante nada menos que de seis embarcaciones de Primera División como son Hondarribia, Getaria, Ondarroa, Kaiku, Cabo Cruz y Lekittarra.

Por lo que respecta a la regata femenina, el triunfo fue para Tolosaldea que aventajó en siete segundos a Arraun Lagunak, vigente campeón de Liga y Concha. Orio completó las tres primeras plazas por delante de Astillero y San Juan. Kaiku, única representante vizcaína, acabó décima.