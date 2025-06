Orio logra la triple corona tras adjudicarse el Campeonato de España en Castro

Julen Ensunza Domingo, 15 de junio 2025, 15:05 Comenta Compartir

No hay quien frene a Orio en este arranque de campaña. A falta de escasas tres semanas para que eche a andar la Eusko Label ... Liga, los 'aguiluchos' andan como un auténtico tiro. Lo volvieron a demostrar este domingo en el Campeonato de España de traineras disputado en Castro Urdiales. Los hombres que dirige Iker Zabala dominaron el sábado la jornada clasificatoria y en la final no dejaron lugar a las sorpresas. Mandaron de principio a fin para conquistar un título que no llevaban a sus vitrinas desde hace más de un cuarto de siglo. Concretamente, su anterior entorchado nacional lo lograron en 1999 también en tierras aguas cántabras (Santander).

Zirbena fue la única tripulación que consiguió apretar a los amarillos, que tomaron el mando de las operaciones desde prácticamente la txanpa inicial. Los patroneados por Gorka Aranberri tuvieron una puesta en escena fulgurante por la calle uno, mientras que los 'galipos' aguantaron ese arreón inicial por la baliza uno. Urdaibai y Donostiarra, que remaron por las boyas más lejanas a tierra, perdieron comba demasiado pronto. Cedían tres y cinco segundos respecto a la cabeza de regata en la primera ciaboga. A la vuelta se mantuvieron las posiciones con un Orio dominador que, sin embargo, no lograba despegarse de Zierbena. Los dirigidos por Dani Pérez se aferraban al título y continuaban agazapados a solo dos segundos de Orio a mitad de regata. Sin embar, en el tercer sector, que es cuando se deciden normalmente las regatas, los amarillos no dieron opción. Apretaron los dientes en un campo de regatas con mar en calma y prácticamente ausencia de viento y endosaron un bote a Zierbena para afrontar la recta final con cinco segundos de margen. Salvo hecatombe, el título y, por consiguiente la triple corona tras alzar también los entorchados territorial y autonómico los dos primeros fines de semana de junio, estaba ya rumbo a Orio. Esos cino segundos de renta se mantuvieron inamovibles hasta meta, pese a los intentos 'galipos' por recuperar terreno. Las condiciones de mar tampoco ayudaban. Por detrás el pulso entre Urdaibai y Donostiarra por el bronce se decantó del lado de la 'Torrekua' con lo que los bermeotarras se tuvieron que conformar con la cuarta plaza. Los de Igor Makazaga perdieron 14 segundos respecto al campeón, mientras que los 'txos' entraron en meta a 21. Arraun Lagunak manda en féminas Por lo que respecta al Campeonato de España femenino, el título fue para Arraun Lagunak con aplastante autoridad. Tras la victoria de Tolosaldea en el Autonómico disputado en Bermeo hace una semana, había una gran expectación por ver qué deparaba este nuevo mano a mano entre ambas embarcaciones. Pero, las entrenadas por Juan Mari Etxabe dieron un golpe en la mesa. Completaron una gran regata y ya en el primer sector dejaron las cosas vistas para sentencia. La 'Lugañene', que pugnó por la calle cinco, realizó la única maniobra de la jornada con cinco segundos -casi dos botes- de ventaja sobre las de Ramón Erostarbe, una renta que supieron gestionar con maestría hasta la meta. El podio lo completó Hibaika, aunque lejos de la dupla cabecera.

