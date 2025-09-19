Noah Lyles alcanza a Usain Bolt

Era su gran reto y ya lo ha logrado. Noah Lyles ya tiene los cuatro títulos mundiales que conquistó Usain Bolt en la prueba de ... 200 metros entre Berlín'09 y Pekín'15. La gran época del esplendor del jamaicano en la velocidad pasó y el atletismo quedó huérfano de referentes, pero Lyles se empeñó en ser el heredero del plusmarquista mundial y a base de constancia y de una confianza absoluta en sus posibilidades ha conseguido hoy en Tokio esos cuatro títulos mundiales de 200 metros que le convierten en uno de los grandes velocistas de todos los tiempos.

Noah Lyles se impone en su prueba fetiche: es su CUARTO ORO consecutivo en 200m



Doha 2019 🥇

Eugene 2022 🥇

Budapest 2023 🥇

Tokio 2025 🥇

Minutos después, Melissa Jefferson-Wooden confirmó la hegemonía de Estados Unidos en las pruebas más rápidas del Mundial –solo Oblique Seville ha impedido el pleno– marcándose el doblete 100-200 femeninos con una autoridad apabullante. Un doblete que no se conseguía en un Mundial desde que lo hizo Shelly-Ann Fraser-Pryce en Moscú'13 y que es el primero que logra una atleta de Estados Unidos. Así que el 12 de octubre volverá a ser jornada festiva en su pequeño pueblo de Georgetown (Carolina del Sur).

El primero de los éxitos estadounidenses llegó de la mano de un Lyles más cuestionado que nunca en este Mundial. El trono estaba amenazado después de una temporada post-olímpica donde no se le había visto en su mejor versión. En los 100 metros, el campeón olímpico quedó muy lejos de la pelea por el oro que ganó Seville y se tuvo que conformar con el bronce. Eso sí, el 200 es su hábitat y se trataba de marcar territorio después de que Letsile Tebogo ganara el oro olímpico en París, en una final en la que Lyles fue tercero tras sufrir covid después de ganar el 100.

En el doble hectómetro el velocista de Gainesville (Florida, 28 años) no sufre con su salida y eso le permite llegar a la recta final cara a cara con sus principales rivales. En este caso, con un Bednarek que por momentos se ha visto ganador ante el hundimiento de Tebogo y al colocarse a la par de Lyles. Pero como suele suceder, 'Kung Fu' Kenny ha vuelto a ver como la gloria pasaba de largo. Esta vez por seis centésimas, las que le han separado de un Lyles que ya corría por la curva mostrando con su mano esos cuatro títulos mundiales que atesora. Si Lyles tiene cuatro oros, Bednarek ya tiene tres platas mundiales y dos olímpicas. Y todo después de una final brillante en cuanto a tiempos, con Lyles ganando con 19.52 y los cinco primeros por debajo de 19.80.

Después ha llegado el habitual espectáculo de un showman siempre dispuesto a interactuar con el público y hacerle partícipe de sus éxitos. Quien diría que el pequeño Noah fue un niño tímido y problemático... Pero Lyles lucha contra la depresión desde su infancia. Una grave amigdalitis a los seis años le llevó a estar hospitalizado y, a la vuelta al colegio, algo no funcionaba. Era incapaz de seguir el ritmo de la clase, lo que provocó las burlas de sus compañeros. Después descubrieron que era disléxico y que sufría un trastorno por déficit de atención. El bullying fue parte de su vida hasta que el atletismo le salvó. «La pista era el único lugar en el que todo iba bien, en el que no había problemas, en el que podía estar tranquilo», llegó a explicar.

Ya siendo un velocista reconocido, la pandemia le golpeó hasta tal punto que admitió que tuvo que tomar antidepresivos. Hoy en día ha creado una fundación junto a su hermano donde ayuda a chavales con problemas como los que tuvo él. Y en el atletismo sigue acumulando éxitos y ya tiene nueve medallas en campeonatos del mundo, siete de ellas de oro entre las cuatro de 200 metros, dos del relevo corto y una de 100 metros.

Melissa Jefferson-Wooden también tenía una misión que cumplir en Tokio. Devolver a su país a lo más alto en la velocidad femenina y de paso, conquistar el doblete que lo ha hecho con mucha facilidad viendo las diferencias con las que ha ganado tanto en los 100 metros como en el 200. Si el pasado sábado ganó con 10.61 que fue el récord de los campeonatos del mundo hoy la pupila de Karl Goodman ha repetido tal hazaña en 200 con 21.68. La sorprendente británica Amy Hunt ha sido quien la ha escoltado sin bajar de 22 segundos (22.14).