Martín Fiz, 30 años de una «carrera perfecta»

«Ese día hice la carrera perfecta», recuerda Martín Fiz. El maratoniano de Vitoria se refiere a lo que sucedió hace 30 años, un 12 ... de agosto de 1995, cuando se convirtió en el primer atleta español en ser campeón del mundo en la mítica distancia. Aquel día en gotemburgo, Fiz se guardó su forma impulsiva de correr para convertirse en un metrónomo, en un atleta paciente que supo aprovechar su gran momento de forma para manejar la carrera a su favor. «He ganado al estilo Induráin», dijo entonces en el estadio Ullevi un atleta que encadenaba así el título mundial al continental que había conquistado un año antes en Helsinki.

«Siento emoción y añoranza», explica Fiz a la hora de recordar cuando entró en la recta final del estadio sueco y celebró su victoria. «Fue un momento muy importante para mí y para el atletismo español y me siento un privilegiado, porque sigo corriendo y disfrutando de un deporte que me ha dado cosas tan importantes. Creo que fuimos embajadores y en cierto modo, abrimos camino para que los maratones se pusieran de moda en nuestro país», recuerda el alavés de forma agradecida al rememorar un momento tan importante. «Creo que se cumplió un sueño y abrimos la época dorada del maratón español», añade Fiz, que habla en plural recordando a aquel equipo que completaban Alberto Juzdado y el recordado Diego García, en el podio europeo en 1994 y en Gotemburgo quinto y sexto, respectivamente.

Para preparar aquella cita mundial, Fiz recuerda las concentraciones en Navacerrada con sus compañeros. «Meses y meses de trabajo donde hicimos semanas de más de 200 kilómetros semanales para llegar en el momento adecuado al día importante». Afilados al máximo, afrontaron un maratón donde las condiciones fueron complicadas por el calor que hizo ese día en Gotemburgo y que condicionó a su vez el desarrollo de la carrera, más controlada y donde Fiz midió bien las fuerzas. «Así como en 5.000 y 10.000 no tenía el control de las carreras porque había atletas más rápidos que yo, en el maratón me veía capaz de tener la prueba bajo mi mando, y eso era muy importante, y desde luego aquel día fue fundamental».

Por cierto, que en esa carrera Fiz salió a correr con la camiseta de Valentín Massana, el marchador, por error, ya que eran prácticamente iguales. Su principal rival fue el mexicano Dionisio Cerón, que a falta de cuatro kilómetros parecía ganador. Pero después pagó su ataque y Fiz, mucho más calculador, le pasó a falta de dos para irse directo a la meta y celebrar una victoria «inolvidable». «El haber ganado un año antes el europeo me dio un poso, una confianza, que fue fundamental para salir a por todas en Gotemburgo y manejar de esa forma la carrera», admite.

30 años después, Fiz forma parte de la leyenda del maratón español, donde se une Abel Antón que después alargaría el dominio de los maratonianos españoles en el Mundial con sus victorias en 1997 y 1999. Una época que el alavés considera «prácticamente imposible de repetir hoy en día. Los fondistas africanos son muy superiores en la distancia a los europeos y hay muy poco que hacer frente a ellos», admite.