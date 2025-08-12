El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Martín Fiz celebra su victoria en el maratón del campeonato del mundo de 1995. Reuters

Martín Fiz, 30 años de una «carrera perfecta»

El alavés se convirtió el 12 de agosto de 1995 en campeón del mundo de maratón en Gotemburgo (Suecia)

Igor Barcia

Martes, 12 de agosto 2025, 12:28

«Ese día hice la carrera perfecta», recuerda Martín Fiz. El maratoniano de Vitoria se refiere a lo que sucedió hace 30 años, un 12 ... de agosto de 1995, cuando se convirtió en el primer atleta español en ser campeón del mundo en la mítica distancia. Aquel día en gotemburgo, Fiz se guardó su forma impulsiva de correr para convertirse en un metrónomo, en un atleta paciente que supo aprovechar su gran momento de forma para manejar la carrera a su favor. «He ganado al estilo Induráin», dijo entonces en el estadio Ullevi un atleta que encadenaba así el título mundial al continental que había conquistado un año antes en Helsinki.

