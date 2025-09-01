El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Único en su especie

Juan Carlos Otaduy

Juan Carlos Otaduy

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:19

Zandvoort –ese circuito rodeado de dunas que lo hacen único en su especie– mantiene un significado especial para cualquier aficionado a los deportes del motor. ... No puede ser de otro modo al tratarse de una pista situada al borde del Mar del Norte que albergó los primeros compases del Mundial de Fórmula 1 y devuelve la memoria a ilustres como Alberto Ascari –primer ganador en estas latitudes– Fangio, Stewart, Lauda o Prost. Viajar a Holanda para disfrutar de su gran premio es un privilegio que concede el Gran Circo porque en esta playa se respira el sutil aroma de la gasolina desde que uno baja del tren y enfila el paseo que le lleva hasta la enorme tribuna Tarzán, un volcán de pasión anaranjada desde que la categoría reina volviera por estos lares en el año 2021.

