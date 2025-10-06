El Jatorkide vitoriano emprende una recaudación de fondos para competir en 1ª Nacional de voleibol El club recibe más de mil euros en tres semanas que le ayudarán a cubrir los 14.000 que necesita de presupuesto

Iván Benito Lunes, 6 de octubre 2025, 12:37 | Actualizado 13:20h. Comenta Compartir

El Jatorkide BBK es el equipo de voleibol vitoriano que más lejos ha llegado. El pasado curso lograron el ascenso a la Primera División Nacional, la tercera categoría estatal, y ahora han emprendido una recaudación de fondos para poder completar su histórica temporada sin contratiempos. El club necesita un presupuesto de más de 14.000 euros para inscribir a los jugadores y cubrir los largos desplazamientos por todo el país, incluyendo dos a Tenerife.

«Cualquier aportación, pequeña o grande, nos acercará al objetivo y podremos mantener al voleibol vitoriano donde se merece», reclaman desde la entidad en su campaña en gofundme. El Jatorkide inició la recaudación el 19 de septiembre y ha logrado ya más de mil euros gracias a 32 donativos. Poco a poco, ve recompensado su trabajo formativo con un gran paso adelante a nivel deportivo como es consumar el ascenso.

En el llamamiento del club señalan el esfuerzo que tienen que hacer sus jugadores, ya no solo horario, al compaginar estudios o trabajo con el voleibol, o a jugar sin cobrar, si no por «hacer frente a los grandes gastos que supone esta categoría». En su estreno el sábado ante el Oleiros, los vitorianos cayeron 2-3 en Aranalde en un encuentro de lo más apretado (25-27/26-24/25-22/15-25/11-15).

Además, el conjunto femenino del Ekialde, que también logró el ascenso a Primera Nacional el pasado mes de mayo, debutó con derrota en la categoría. Denominado ahora por cuestiones de patrocinio como Cafés Foronda Oriental, cayó 3-0 en Oviedo en un duelo con parciales disputados (21-25, 24-26 y 20-25).