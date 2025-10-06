El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Jatorkide vitoriano emprende una recaudación de fondos para competir en 1ª Nacional de voleibol

El club recibe más de mil euros en tres semanas que le ayudarán a cubrir los 14.000 que necesita de presupuesto

Iván Benito

Iván Benito

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:37

Comenta

El Jatorkide BBK es el equipo de voleibol vitoriano que más lejos ha llegado. El pasado curso lograron el ascenso a la Primera División Nacional, la tercera categoría estatal, y ahora han emprendido una recaudación de fondos para poder completar su histórica temporada sin contratiempos. El club necesita un presupuesto de más de 14.000 euros para inscribir a los jugadores y cubrir los largos desplazamientos por todo el país, incluyendo dos a Tenerife.

«Cualquier aportación, pequeña o grande, nos acercará al objetivo y podremos mantener al voleibol vitoriano donde se merece», reclaman desde la entidad en su campaña en gofundme. El Jatorkide inició la recaudación el 19 de septiembre y ha logrado ya más de mil euros gracias a 32 donativos. Poco a poco, ve recompensado su trabajo formativo con un gran paso adelante a nivel deportivo como es consumar el ascenso.

En el llamamiento del club señalan el esfuerzo que tienen que hacer sus jugadores, ya no solo horario, al compaginar estudios o trabajo con el voleibol, o a jugar sin cobrar, si no por «hacer frente a los grandes gastos que supone esta categoría». En su estreno el sábado ante el Oleiros, los vitorianos cayeron 2-3 en Aranalde en un encuentro de lo más apretado (25-27/26-24/25-22/15-25/11-15).

Además, el conjunto femenino del Ekialde, que también logró el ascenso a Primera Nacional el pasado mes de mayo, debutó con derrota en la categoría. Denominado ahora por cuestiones de patrocinio como Cafés Foronda Oriental, cayó 3-0 en Oviedo en un duelo con parciales disputados (21-25, 24-26 y 20-25).

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Recuperado el servicio de metro tras una mañana complicada por la avería de una unidad
  2. 2

    Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca
  3. 3 La tercera mejor tortilla de patatas de España se hace a una hora de Bilbao
  4. 4 La nueva cantina moderna de Bilbao para comer o picotear a cualquier hora%u2026 y probar bikinis sorprendentes
  5. 5

    Una ronda por bares diminutos de Bilbao
  6. 6

    «Nos estuvieron humillando. Estuvimos siete horas maniatados»
  7. 7 El canciller alemán amenaza con retirarse de Eurovisión si se expulsa a Israel
  8. 8

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  9. 9

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  10. 10

    Así liquida Israel a sus enemigos: no hay un lugar donde esconderse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Jatorkide vitoriano emprende una recaudación de fondos para competir en 1ª Nacional de voleibol

El Jatorkide vitoriano emprende una recaudación de fondos para competir en 1ª Nacional de voleibol