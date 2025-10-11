Isaac Nader, de Tokio a Berango

Isaac Nader se convirtió en campeón del mundo de 1.500 metros hace tres semanas y media en Tokio, pero el portugués no olvidó su ... tradicional cita con la victoria en la Milla de Berango y esta tarde se ha anotado su quinta consecutiva en la calle Gobelalde. Ya solo le queda una más para alcanzar a su mentor y referente Rui Silva, uno de los atletas más respetados de la veterana prueba vizcaína que ayer volvió a disfrutar de una gran tarde de atletismo. Marta García, la mejor atleta española del momento, se sumó a la fiesta con un triunfo incontestable en ausencia de la reina de la prueba, la portuguesa y pareja de Nadr Salomé Afonso.

Esta temporada, la ubicación tan tardía del Mundial de Tokio ha complicado a las organizaciones de las millas la presencia de atletas de primer nivel, pero Berango logró atar a dos diferenciales que a la postre protagonizaron las carreras élite. Nader sabe que es un atleta muy querido en Berango y no dudó en estar una vez más en la salida. Afincado desde hace unos años en Soria, donde entrena a las órdenes de Enrique Pascual, protagonizó una de las sorpresas del Mundial al hacerse con el título en los 1.500 metros. Nader se ha impuesto en una apretadísima llegada al británico Wightman –dos centésimas les separaron–, y tras un par de semanas de descanso, ya se ha puesto manos a la obra para una nueva temporada que arrancó en Berango entre el reconocimiento de los aficionados al atletismo.

Su carrera no tuvo mucha historia. Nader es un consumado especialista en millas, donde se mueve a la perfección, y ejerció un aplastante dominio de la situación, siempre en cabeza y controlando los movimientos de sus rivales. Aun así, tuvo que esforzarse en la recta final porque Carlos Saez apareció muy peleón y ello le permitió hacerse con la segunda plaza. Abderrahman El Khayami completó el podio.

Después llegó el turno de la élite femenina, donde se buscaba sucesora a una Salomé Afonso que había ganado las últimas ediciones. A falta de la portuguesa, todo apuntaba a un podio nacional donde atletas como Marta García, Marta Pérez, Lorea Ibarzabal, Esther Guerrero o Agueda Marqués formaban la mejor representación posible del mediofondo y fondo nacional.

Y fue Marta García la encargada de diseñar una carrera a medida para entrar en el palmarés de Berango. Séptima en el pasado Mundial de Tokio en 5.000 metros, un resultado muy destacado para un atleta en constante crecimiento, la palentina nacida en León se mostró muy valiente en las tres vueltas y media al circuito de la calle Gobelalde. Impuso el ritmo, fue desgastando a sus principales rivales de cara a un final mano a mano, y solo Esther Guerrero fue capaz de cuestionar su hegemonía.

Pero a la catalana le duró poco el fuelle, porque en la última vuelta Marta García volvió a la carga, y su recta final fue incontestable. Esther Guerrero y Miriam Costa completaron el podio de una carrera donde el ritmo impuesto por la campeona de España de 5.000 metros sirvió para establecer un nuevo récord de la carrera femenina con 4.49, por debajo del 4.51 de Afonso.

Las pruebas élite cerraron una nueva jornada festiva en Berango, con carreras para todas las categorías desde las cuatro de la tarde. Un gran ambiente de atletismo que unió a los corredores más jóvenes con los referentes que se acercaron ayer hasta la localidad vizcaína.