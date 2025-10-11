El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Isaac Nader se ha anotado su quinta victoria en la Milla de Berango. Jordi Alemany

Isaac Nader, de Tokio a Berango

El campeón del mundo de 1.500 cumple con su cita vizcaína y se anota su quinto triunfo en la milla, donde se estrena Marta García

Igor Barcia

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:45

Comenta

Isaac Nader se convirtió en campeón del mundo de 1.500 metros hace tres semanas y media en Tokio, pero el portugués no olvidó su ... tradicional cita con la victoria en la Milla de Berango y esta tarde se ha anotado su quinta consecutiva en la calle Gobelalde. Ya solo le queda una más para alcanzar a su mentor y referente Rui Silva, uno de los atletas más respetados de la veterana prueba vizcaína que ayer volvió a disfrutar de una gran tarde de atletismo. Marta García, la mejor atleta española del momento, se sumó a la fiesta con un triunfo incontestable en ausencia de la reina de la prueba, la portuguesa y pareja de Nadr Salomé Afonso.

