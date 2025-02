«Hay una generación en Vitoria a la que debería cuidarse»

Los vitorianos Dusan Cantabrana (2005), Israel García (2005) y Hugo Pérez (2006) se proclamaron recientemente campeones del mundo sub-20 de hockey sobre hielo en Belgrado tras vencer a Israel por 3-7. Un éxito con el que los tres canteranos de 18 y 19 ... años del club Bipolo de la capital alavesa han conseguido que la selección española ascienda a División II grupo A el próximo año.

Todos ellos comenzaron a practicar este deporte desde muy pequeños en Vitoria. En el caso de Cantabrana comenzó a jugarlo gracias a su padre, que también lo practicó desde muy joven y que a día de hoy compite en la liga de veteranos. «Me llevó desde muy joven a patinar a la pista y me gustó mucho», señala. Un caso muy parecido al de Pérez, que se animó a acudir cada domingo a jugar al hockey sobre hielo al Bakh después de ir con el colegio durante toda una semana a patinar. «Al principio no se me daba muy bien y no tenía pensado que fuera a practicarlo a largo plazo. Pero poco a poco me empezó a gustar, me lo tomé más en serio y me quedé en el equipo. Había muy buen ambiente», relata García explicando cómo se adentró en este deporte.

Antes de acudir a la cita mundialista, la selección española realizó una concentración de tres días en Jaca en la que se reunieron cerca de 50 jugadores. Los tres vitorianos fueron seleccionados, y unos días antes del inicio del torneo se concentraron en Belgrado con el objetivo de llevarse el oro. «Estuvimos una semana entera con sesiones de vídeo, charlas técnicas y entrenamientos que nos sirvieron para hacer piña», indica García. Y es que los tres alaveses están de acuerdo en que la unión que hubo en el equipo desde el primer día fue la principal clave del éxito. «Íbamos todos a una. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer y cuál era nuestro trabajo. Todos remamos en la misma dirección y eso se nota mucho a la hora de disputar una competición», admite Pérez.

Esta dinámica permitió a los tres jóvenes vitorianos llevarse el campeonato contra Israel, a la que vencieron por 3-7. Un partido inolvidable cuyo resultado, según el trío criado en el Bipolo, fue engañoso. «Fue un partido que nos salió demasiado bien y que no nos esperábamos ni de broma que fuese a quedar así. Metimos dos goles casi al final porque no tenían portero. Pensamos que el encuentro iba a ser mucho más ajustado hasta el final».

La selección española venció en todos los duelos del torneo a excepción del último ante el equipo serbio. Un choque que disputaron con el oro ya colgado y en el que sus rivales se jugaban llevarse la plata, aunque al final se tuvieron que conformar con el bronce. «La pista estaba a reventar de gente, había un ambientazo. Al final, ellos todavía tenían la motivación de jugarse una medalla. Se debatían entre la plata y el bronce. Creo que le podíamos haber echado un poco más de ganas, pero como ya teníamos el oro tampoco nos importó tanto», bromea Cantabrana, «feliz» por el logro de estos tres vitorianos que llevan ya a sus espaldas varios europeos y mundiales.

En busca de equipo

No obstante, este certamen podría haber sido el último que han jugado juntos. Y es que el Bipolo, a diferencia de otras categorías, no cuenta en sus filas con un equipo sénior. Una circunstancia que les impide desde este año seguir jugando en la capital alavesa y por lo que Cantabrana y García prefieren enfocarse en el hockey en línea. «Está saliendo gente muy buena de esta generación a la que se tendría que cuidar más. Al final tenemos que buscar escapatorias», argumenta García en referencia a un Pérez que sigue enfocado en la modalidad de hielo en el IHC Pisek checo. Un cambio que realizó el pasado verano y del que no se arrepiente. «Al principio fue duro, pero ir allí me ha hecho mejorar mucho tanto a nivel deportivo como personal», sentencia.