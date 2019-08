La Fórmula 1 del mar busca campeón del mundo Representantes de las once tripulaciones posan con el trofeo de Rolex TP52 World Championship. / Juanma Mallo El Rolex TP52 World Championship, dirigido por el guipuzcoano Agustín Zulueta, arranca este domingo en Palma y todos luchan por derribar al barco del propietario de los Orlando Magic JUANMA MALLO Enviado especial. Puerto Portals Viernes, 23 agosto 2019, 16:03

Once embarcaciones. Ocho países. Cinco días en el agua. La Fórmula 1 del mar ya calienta motores en Puerto Portals, Mallorca, uno de los puertos más elegantes del Mediterráneo. El Rolex TP52 World Championship, una de las mejores competiciones que se realizan ahora mismo en el mundo vela, con monocascos 15,85 metros de eslora, se ha presentado esta viernes, dos días antes de que estos potentes barcos se echen al agua en este rincón de Baleares. ¿El objetivo? Desbancar al Quantum, campeón de la edición de 2018, que tiene como dueño al propietario de los Orlando Magic, Doug DeVos. Cerca de 150 personas participan en la carrera por este título, calificada por el guipuzcoano Agustín Zulueta, director general de la competición, como «un evento muy potente».

Durante el año, estas embarcaciones, en su mayoría diseñadas por el cántabro Marcelino Botín, se miden unas series que recorren Europa. Empezó el curso en Mahón, donde ganó el Platoon alemán, en el que está integrado el vizcaíno Eric Jauregui, del equipo de tierra. «Es el equipo más español», resalta la organización. De hecho, en su plantilla está Jordi Calafat, un mallorquín que compite en su tierra, ganador de una medalla de oro en los Juegos de Barcelona en la clase 470. También está Pedro Más. «Es algo especial para nosotros, para los que somos de Mallorca y también para todos los españoles. Es un sitio que se nos ha dado bien», cuenta el balear. Junto a ellos dos -Calafat se encuentra en plena preparación de la 36ª Copa del América, que se disputará en Auckland (Nueva Zelanda)-, aparecen también Javi Plaza, Pepe Ribes y Víctor Mariño, entre otros.

Puerto Portals está tomado por la competición. Cada embarcación dispone de al menos un contenedor en el que guardan el material: velas, herramientas... Y también otros artículos, como bicicletas de carretera, ya que hay varios participantes aficionados a este deporte. Destaca el verde del favorito, el Quantum, que asume que no será nada fácil revalidar el título del pasado ejercicio. «Es muy, muy duro. Se ha demostrado en todas las carreras hasta ahora: se han decidido en la última jornada, con un resultado ajustado», asume Ed Baird, al frente del equipo estadounidense y vencedor de la Copa América en dos ocasiones. Porque después de Menorca, el circuito saltó a Puerto Sherry, Cádiz, y allí el mejor fue el Provezza turco. «Puerto Portals es un sitio especial para regatear. Y tenemos el apoyo de Nacho Postigo, que sabe mucho de la bahía», explican los integrantes del equipo.

La siguiente regata se realizó en Cascais, Portugal. ¿El vencedor? El Quantum, que se ha embolsado la mitad de los Rolex TP52 World Championship disputados hasta el momento, 6 de 12. Tres carreras, tres ganadores. Pero ninguno de ellos es el líder: es el Azurra italiano. «¡Queremos ganar!», proclama el argentino Guillermo Parada. «Esperamos romper la racha que llevamos», se conjura el sudamericano.

Todo el mundo se presenta con fuerzas para levantar el trofeo el jueves. Bueno, no, todos no. Sincero, Mikael Merghi, del Team Vision Future francés, admite que ellos no están aquí, en Puerto Portals, para ser los mejores. «Están los mejores del mundo, nosotros venimos a disfrutar y aprender», expone el integrante de una formación que se ha estrenado esta temporada en el circuito. Y maravillados por el sol que hace, buen tiempo, están los miembros del Sled, que proceden de Nueva Zelanda. «Ahora allí es invierno y hace frío. Este tiempo es maravilloso», se felicitan los participantes de esta embarcación. El Alegre británico, el ruso Bronenosec Gazprom, el Phoenix 11 y el Phoenix 12, ambos sudafricanos, y el Gladiator británico completarán la línea de salida este domingo en Mallorca. «Ya son cinco años consecutivos que tenemos un evento así tan importante a nivel interncional, y estamos muy contentos», señala Corinna Graf, consejera delegada de Puerto Portals. Todo está preparado. Ahora solo queda decidir el ganador. El jueves se sabrá.