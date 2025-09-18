La exhibición de Attaoui hace soñar al atletismo español

¿Por qué va tan atrás Attaoui durante la semifinal? Último, con un par de metros de diferencia sobre el penúltimo atleta de la tercera ... serie de 800 metros, el atleta de Torrelavega parecía hasta desentendido de lo que sucedía por delante de él. Se clasificaban para la final los dos primeros y los dos mejores tiempos, y Attaoui empezó la vuelta final lejos de esas posiciones de privilegio hasta que llegó la última curva. Allí, en los 200 metros finales, el español ha dado un recital y a la vez un claro aviso sobre sus intenciones de cara a la final. Adelantar a todo el grupo sin despeinarse, entre ellos al campeón olímpico Wanyonyi, y ganar su serie con semejante autoridad (1'43»18) demuestran que Attaoui ha llegado al Mundial dispuesto a subirse al podio.

«La verdad es que me encontré superbién. Estaba muy nervioso otra vez. Al final, una semifinal de un Mundial no es nada fácil con rivales durísimos», ha declarado Attaoui en la zona mixta tras su éxito. «Plantee la carrera de la misma manera que el otro día, saliendo desde atrás, muy cómodo hasta el 400m. En el 500 empecé a avanzar un poco, quise aguantar, pero me pudo el ansia. Está muy al cien por cien y cambié con todo. A falta de los últimos 100m, todavía tenía otro cambio; vi que les despegaba, me vine arriba y clasificación para la final y ahora a soñar con todo», ha explicado el cántabro de 23 años.

Quinto en la final de los 800 metros de los Juegos Olímpicos de París, en la final del sábado se encontrará de nuevo con la mayor parte de aquellos rivales que volaron en el Stade de France. Entre ellos, el vigente campeón del mundo, Marco Arop; el keniano Wanyonyi, al que Attaoui ha batido hoy, pero que llega a Tokio con el mejor registro de la temporada con 1.41.44; o el argelino Djamel Sedjati, que tiene la cuarta mejor marca del año. Cualquiera es aspirante al oro, pero también un Attaoui que está dispuesto a no desaprovechar la oportunidad en Tokio.