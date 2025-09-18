El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Attaoui, a la derecha, celebra su victoria en semifinales de 800 metros. AFP

La exhibición de Attaoui hace soñar al atletismo español

El de Torrelavega domina con autoridad en su semifinal de 800 metros ante el campeón olímpico Wanyonyi y aspira a todo en la final

Igor Barcia

Jueves, 18 de septiembre 2025, 16:13

¿Por qué va tan atrás Attaoui durante la semifinal? Último, con un par de metros de diferencia sobre el penúltimo atleta de la tercera ... serie de 800 metros, el atleta de Torrelavega parecía hasta desentendido de lo que sucedía por delante de él. Se clasificaban para la final los dos primeros y los dos mejores tiempos, y Attaoui empezó la vuelta final lejos de esas posiciones de privilegio hasta que llegó la última curva. Allí, en los 200 metros finales, el español ha dado un recital y a la vez un claro aviso sobre sus intenciones de cara a la final. Adelantar a todo el grupo sin despeinarse, entre ellos al campeón olímpico Wanyonyi, y ganar su serie con semejante autoridad (1'43»18) demuestran que Attaoui ha llegado al Mundial dispuesto a subirse al podio.

