El equipo vizcaíno ANb Fanox, campeón de España de Duatlón de Media Distancia El equipo vizcaíno ANb, en el centro, con el trofeo y las medallas de campeones de España. / E.C. El buen trabajo llevado a cabo por Gonzalo Fuentes, Ander Okamika y Gotzon Gondra permite que el equipo de Portugalete se alce con el codiciado título por segundo año consecutivo HIZKUNTZE ZARANDONA Domingo, 3 marzo 2019, 20:53

El equipo de Portugalete ANb Fanox Triathlon Team se ha proclamado por segundo año consecutivo campeón de España de Duatlón de Media Distancia (10 km de carrera a pie – 60 km en bici – 9 km corriendo) en una fatigosa prueba que ha tenido lugar este domingo en Numancia (Soria). Los vizcaínos no lo han tenido nada fácil para revalidar el título, ya que el alto nivel de los participantes y las duras condiciones de la carrera han provocado que hasta última hora no se conociese qué equipo era el vencedor. Finalmente, el buen trabajo llevado a cabo por Gonzalo Fuentes(4º), Ander Okamika (6º) y Gotzon Gondra (24º) han permitido que los de Portugalete se proclamasen campeones, seguidos del club navarro Saltoki Diquesí Trikideak y el Triatlón Santander.

La competición masculina arrancaba pasadas las 9 de la mañana. El frío intenso -los termómetros no superaban los 2-3 grados- se convirtió en el primer rival de los participantes, hasta que empezaron a descubrir los kilómetros iniciales del recorrido a pie: un circuito 'ratonero' con infinidad de giros -tres de ellos de 180 grados-, tramos de tierra y varios repechos. Era misión imposible coger el ritmo. Al final de los 10 km, el triatleta internacional Cesc Godoy, uno de los favoritos para la victoria, y Gonzalo Fuentes, entre otros, encabezan la carrera. Hasta que llegó la bici y apareció en escena Gustavo Rodríguez. El triatleta gallego, que se acercó el viernes a Soria sin tener asegurada su presencia en la prueba por no participar el año pasado en el campeonato y no figurar su club entre los primeros puestos del ranking nacional, voló sobre la bicicleta. Realizó los 60 kilómetros -bastante llanos y con viento en los últimos 30- como un auténtico misil, donde nadie le hizo sombra. Llegó a conseguir tres minutos de ventaja sobre el grupo perseguidor -formado por el vasco Pello Osoro, el catalán Cesc Godoy y Raúl García de Mateos, el campeón de España el año pasado, que acabó retirándose por problemas estomacales- pero a pesar de la diferencia conseguida el exciclista profesional no se relajó y realizó los últimos 9 kilómetros de carrera a buen ritmo. Finalmente, paró el crono con un tiempo de 2:30:58, logrando así un inicio de temporada excepcional. Cesc Godoy y Pello Osoro completaron el podium masculino.

El podium femenino y masculino, con Helene Alberdi y Gustavo Rodríguez como campeones de España. / E.C.

Los triatletas del equipo vizcaíno ANb, por su parte, intentaban luchar con uñas y dientes por revalidar el título de campeones de España. Gonzalo Fuentes, cuarto en la clasificación, y Ander Okamika, sexto, ponían de cara conseguir el objetivo. Pero necesitaban el buen resultado de un tercer componente para repetir triunfo. Dani Bayón era, en principio, el deportista elegido. Segundo el año pasado, acudía a la cita de Soria con el podium como principal deseo. Sin embargo, unos problemas de salud del gijonés ponían cuesta arriba el sueño de los vizcaínos. Finalmente, el buen hacer de Gotzon Gondra ha permitido que ANb se lleve el título nacional por delante de los navarros del Saltoki. Ander Okamika, en un bonito gesto hacia su compañero Bayón, le ha regalado la medalla que ha recibido en el podium por el enorme esfuerzo y valentía que el de Gijón ha demostrado: a pesar de no encontrarse bien, ha querido competir y ha terminado la carrera en 41º posición.

La bilbaína Helene Alberdi, campeona

En categoría femenina, la triatleta bilbaína Helene Alberdi (Yepa! Triatloi) ha sido la protagonista indiscutible de la prueba. Fue la más rápida en el primer sector: 10 kilómetros en 38 minutos y 38 segundos. «Me he sentido cómoda y he podido llegar la primera a la transición con un poco de ventaja», comenta la joven. Después, llegaban los 60 km de bici. Sabía que sus perseguidoras, al tenerla como referencia, le podían dar caza. Y así fue. Tras 15-20 kilómetros en solitario, la madrileña Sonia Julia Sánchez, y las catalanas Merce Tussell y Anna Rovira -que marcó el mejor parcial- alcanzaron a la vizcaína. Helene sabía que tenía que aguantar como fuese: «es una prueba sin drafting -no se puede ir a rueda- y sabía que si mantenía las distancias y llegaba cerca de ellas, la victoria estaba muy cerca». Al final, las cuatro llegaron a la T2 con pocos segundos de diferencia. Por delante, nueve kilómetros sufridos de carrera. Helene marcó un ritmo fuerte desde el principio para abrir hueco con sus rivales y le salió bien. Después de conseguir una diferencia considerable, solo le quedaba aguantar. La campeona paró el reloj con un tiempo de 02:56:39, seguida de Merce Tussell (02:57:48) y Sonia Julia Sánchez (02:58:54). «Estoy muy contenta con la victoria. He tenido buenas sensaciones entrenando y hoy se han confirmado. Me da un chute de energía para los triatlones, que son mi objetivo y cada vez están más cerca», apunta la deportista, que seguro que esta temporada vuelve a repetir victoria en más de una ocasión.

Por equipos femeninos, el Triatlón Clavería Móstoles se impuso a Saltoki Diquesí Trikideak y C.E. Katoa Barcelona.