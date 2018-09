En directo: Rahm afronta la última jornada en cuarta posición

José Manuel Cortizas

HOYO 3 BOGEY -5. Al tiempo que Finau se unía al club del -6 Jon Rahm sale de él. Como ayer, le ha vencido este par 4 rectilíneo, con trampas de arena por la izquierda. Casi visita una de salida,pero la bola no se ha quedado mucho mejor que de haber caído en el arenal. Desde el rough no ha podido controlar la dirección y el segundo golpe se le ha ido oblicuo a la bandera, de nuevo al rough. La ha dejado chipeando a dos metros y esta vez no ha acertado.