En directo, la bandera de Ondarroa
Nueva jornada de la Liga Euskolabel
Sábado, 23 de agosto 2025, 17:11
18:08
En diez minutos aproximadamente arrancará la Ikurriña de Ondarroa masculina en la que Orio parte una vez más con la vitola de favorito.
18:07
Liga Euskotren
Arraun Lagunak canta el alirón a falta de la última jornada mañana en aguas de Getaria.
18:06
Ikurriña de Ondarroa
Nueva bandera para Arraun Lagunak.
18:00
Victoria para Arraun por centésimas sobre Tolosaldea. Orio ha sido tercera a ocho segundos. Arraun Lagunak es campeón de la Liga Euskotren por tercera vez consecutiva. El cuarto título de su palmarés.
17:59
A la par Tolosaldea y Arraun en los metros finales.
17:56
A 900 metros de meta Tolosaldea mantiene tres segundos respecto a Arraun Lagunak.
17:55
Tolosaldea inicia el segundos largo con un bote de ventaja sobre Arraun Lagunak.
17:53
A los cuatro minutos de regateo, Tolosaldea lleva la proa con dos segundos sobre Arraun, tres sobre Orio y 7 sobre Zumaia.
17:49
Orio y Arraun se plantan en cabeza con uno y dos segundos sobre Tolosaldea y Zumaia.
17:48
En marcha ya la tanda de honor.
17:46
La segunda tanda, la de las favoritas, enfrentará por la baliza uno a Tolosaldea, por la dos Orio, por la tres Zumaia y por la cuatro Arraun Lagunak. La 'Lugañene' puede cantar hoy el alirón a falta de una jornada para el final de la competición .
17:44
PRIMERA TANDA
Así ha quedado la primera tanda.
17:39
Victoria para Astillero por delante de Donostiarra, Hondarribia e Hibaika. Los cuatro botes en menos de dos segundos. ESPECTACULAR la tanda.
17:37
Se prevé un final de regata de traca. Los cuatro botes están en tres segundos a 500 metros de meta.
17:33
Cerrada lucha entre Hibaika y Hondarribia en la ciaboga y son las fronterizas las que salen en cabeza de la baliza. Astillero y Donostiarra pierden un bote.
17:29
Minuto y medio de regateo e Hibaika mete la proa. Un segundo de ventaja sobre las otras tres rivales de tanda.
17:27
Vaaaa. En marcha la primera tanda.
17:25
Las tripulaciones ya están en las balizas de salida.
17:24
La primera tanda de la Liga Euskotren femenina arrancará en dos minutos aproximadamente con Astillero en la cara uno, Hondarribia en la dos, Hibaika en la tres y Donostiarra en la cuatro. La regata es casi, casi una final para Donostiarra y Hondarribia.
17:23
El viento sopla del nordeste y la mar de fondo es del noroeste.
17:22
La bajamar será a las 17.41 aproximadamente y que estamos en mareas vivas por lo que las corrientes, máxime teniendo en cuenta que estamos en la desembocadura del Artibai, pueden tener mucha influencia.
17:20
Arratsaldeon desde Ondarroa donde se va a disputar la decimoquinta jornada de las ligas Eusko Label y Euskotren en las que hay mucho en juego. En féminas, Arraun Lagunak puede proclamarse campeón matemáticamente y por abajo Donostiarra y Hondarribia se juegan evitar el descenso directo.
