Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 23 de agosto 2025, 17:11

En diez minutos aproximadamente arrancará la Ikurriña de Ondarroa masculina en la que Orio parte una vez más con la vitola de favorito.

Liga Euskotren

Liga Euskotren

Arraun Lagunak canta el alirón a falta de la última jornada mañana en aguas de Getaria.

Ikurriña de Ondarroa

En directo, la bandera de Ondarroa

Nueva bandera para Arraun Lagunak.

Victoria para Arraun por centésimas sobre Tolosaldea. Orio ha sido tercera a ocho segundos. Arraun Lagunak es campeón de la Liga Euskotren por tercera vez consecutiva. El cuarto título de su palmarés.

A la par Tolosaldea y Arraun en los metros finales.

A 900 metros de meta Tolosaldea mantiene tres segundos respecto a Arraun Lagunak.

Tolosaldea inicia el segundos largo con un bote de ventaja sobre Arraun Lagunak.

A los cuatro minutos de regateo, Tolosaldea lleva la proa con dos segundos sobre Arraun, tres sobre Orio y 7 sobre Zumaia.

Orio y Arraun se plantan en cabeza con uno y dos segundos sobre Tolosaldea y Zumaia.

En marcha ya la tanda de honor.

La segunda tanda, la de las favoritas, enfrentará por la baliza uno a Tolosaldea, por la dos Orio, por la tres Zumaia y por la cuatro Arraun Lagunak. La 'Lugañene' puede cantar hoy el alirón a falta de una jornada para el final de la competición .

PRIMERA TANDA

En directo, la bandera de Ondarroa

Así ha quedado la primera tanda.

Victoria para Astillero por delante de Donostiarra, Hondarribia e Hibaika. Los cuatro botes en menos de dos segundos. ESPECTACULAR la tanda.

Se prevé un final de regata de traca. Los cuatro botes están en tres segundos a 500 metros de meta.

Cerrada lucha entre Hibaika y Hondarribia en la ciaboga y son las fronterizas las que salen en cabeza de la baliza. Astillero y Donostiarra pierden un bote.

Minuto y medio de regateo e Hibaika mete la proa. Un segundo de ventaja sobre las otras tres rivales de tanda.

Vaaaa. En marcha la primera tanda.

Las tripulaciones ya están en las balizas de salida.

La primera tanda de la Liga Euskotren femenina arrancará en dos minutos aproximadamente con Astillero en la cara uno, Hondarribia en la dos, Hibaika en la tres y Donostiarra en la cuatro. La regata es casi, casi una final para Donostiarra y Hondarribia.

El viento sopla del nordeste y la mar de fondo es del noroeste.

La bajamar será a las 17.41 aproximadamente y que estamos en mareas vivas por lo que las corrientes, máxime teniendo en cuenta que estamos en la desembocadura del Artibai, pueden tener mucha influencia.

Arratsaldeon desde Ondarroa donde se va a disputar la decimoquinta jornada de las ligas Eusko Label y Euskotren en las que hay mucho en juego. En féminas, Arraun Lagunak puede proclamarse campeón matemáticamente y por abajo Donostiarra y Hondarribia se juegan evitar el descenso directo.

