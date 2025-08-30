En directo, la bandera del Concello de Bueu
Nueva jornada de la Liga Euskolabel
Sábado, 30 de agosto 2025, 17:41
18:50
Vaaaaaa. Segunda tanda en marcha.
18:49
La Concha está a la vuelta de al esquina y la mayoría de los entrenados están realizando las últimas pruebas y muchos cambios en la tropa. Getaria y Lekittarra han realizado cuatro cambios respecto al pasado domingo. Hondarribia sólo una modificación
18:44
La segunda tanda estará compuesta por Getaria en la baliza uno, Lekittarra en la dos, San Juan en la tres y Hondarribia en la 4. Las últimas citas la 'Esperantza' se ha mostrado intratable en esta segunda tanda. De hecho, el pasado domingo estuvo muy cerca de ganar en casa.
18:41
Victoria para Ondarroa con autoridad. La 'Antiguako Ama' ha distanciado en casi nueve segundos a Ares y 11 a Kaiku.
18:39
En el cuarto sector parece que Ares se va a hacer con la segunda plaza por detrás de Ondarroa.
18:38
Ondarroa ha incrementado progresivamente la renta en los tres primeras largos.
18:36
Ondarroa tiene la tanda bajo control y el interés se centra ahora en el mano a mano entre Kaiku y Ares por la segunda plaza. La 'Bizkaitarra' está completando una regata de menos a más.
18:32
Ondarroa encara el tercer sector con tres traineras de ventaja sobre Ares que mañana remará en casa y, muy probablemente, habrá reservado a algún remero.
18:29
Y cuidado que las condiciones meteorológicas parece que pueden ir a peor y puede saltar la sorpresa.
18:28
La 'Antiguako Ama' sigue ampliando su renta.
18:26
Ondarroa sigue firme en el arranque del segundo largo y Kaiku cierra la serie.
18:23
Ondarroa se coloca en cabeza, con Ares a dos segundos, Cabo a tres y Kaiku a 4.
18:20
Vaaaa. Arranca la primera tanda.
18:19
La primera tanda enfrentará por la calle uno a Cabo Cruz, por la dos a Ares, por la tres a Kaiku y por la cuatro a Ondarroa.
18:18
La noticia del día es la presencia de fuertes rachas de viento que pueden condicionar la jornada. Se prevén rachas de hasta 40 kilómetros por hora.
18:17
Buenas tardes. En breve comenzará la decimoséptima jornada de la Eusko Label Liga desde Bueu, en Pontevedra. Es la segunda y última incursión del curso en aguas gallegas.
-
