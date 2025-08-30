En directo, la bandera del Concello de Bueu

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 30 de agosto 2025, 17:41

18:50

Vaaaaaa. Segunda tanda en marcha.

18:49

La Concha está a la vuelta de al esquina y la mayoría de los entrenados están realizando las últimas pruebas y muchos cambios en la tropa. Getaria y Lekittarra han realizado cuatro cambios respecto al pasado domingo. Hondarribia sólo una modificación

18:44

La segunda tanda estará compuesta por Getaria en la baliza uno, Lekittarra en la dos, San Juan en la tres y Hondarribia en la 4. Las últimas citas la 'Esperantza' se ha mostrado intratable en esta segunda tanda. De hecho, el pasado domingo estuvo muy cerca de ganar en casa.

18:41

Victoria para Ondarroa con autoridad. La 'Antiguako Ama' ha distanciado en casi nueve segundos a Ares y 11 a Kaiku.

18:39

En el cuarto sector parece que Ares se va a hacer con la segunda plaza por detrás de Ondarroa.

18:38

Ondarroa ha incrementado progresivamente la renta en los tres primeras largos.

18:36

Ondarroa tiene la tanda bajo control y el interés se centra ahora en el mano a mano entre Kaiku y Ares por la segunda plaza. La 'Bizkaitarra' está completando una regata de menos a más.

18:32

Ondarroa encara el tercer sector con tres traineras de ventaja sobre Ares que mañana remará en casa y, muy probablemente, habrá reservado a algún remero.

18:29

Y cuidado que las condiciones meteorológicas parece que pueden ir a peor y puede saltar la sorpresa.

18:28

La 'Antiguako Ama' sigue ampliando su renta.

18:26

Ondarroa sigue firme en el arranque del segundo largo y Kaiku cierra la serie.

18:23

Ondarroa se coloca en cabeza, con Ares a dos segundos, Cabo a tres y Kaiku a 4.

18:20

Vaaaa. Arranca la primera tanda.

18:19

La primera tanda enfrentará por la calle uno a Cabo Cruz, por la dos a Ares, por la tres a Kaiku y por la cuatro a Ondarroa.

18:18

La noticia del día es la presencia de fuertes rachas de viento que pueden condicionar la jornada. Se prevén rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

18:17

Buenas tardes. En breve comenzará la decimoséptima jornada de la Eusko Label Liga desde Bueu, en Pontevedra. Es la segunda y última incursión del curso en aguas gallegas.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

