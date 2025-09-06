El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urdaibai ha batido a Orio dos veces este verano y ambas en aguas de La Concha.

La Concha, entre la ambición de Urdaibai y Zierbena y la presión por ganar de Orio

Bermeotarras y 'galipos' han dado un paso al frente las dos últimas semanas y afrontan el primer asalto dispuestos a dar batalla

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 6 de septiembre 2025, 00:45

Si hace veinte días le preguntan a cualquier aficionado al remo quién es su favorito para ganar la Bandera de La Concha, seguramente el 99% ... hubiera dicho sin dudarlo que Orio. Los amarillos navegaban viento en popa en un verano de ensueño en el que empezaron conquistando los tres campeonatos -Gipuzkoa, Euskadi y España- y, tras encadenar nada menos que 14 triunfos, también han sellado la segunda Eusko Label Liga de su historia a falta de dos jornadas aún para bajar el telón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas
  8. 8

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  9. 9

    La Viña del Ensanche cierra cuatro meses por reforma en vísperas de su centenario
  10. 10 La periodista que comió con Mazón el día de la Dana rompe su silencio: «Estar allí aquel día fue una maldita coincidencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Concha, entre la ambición de Urdaibai y Zierbena y la presión por ganar de Orio

La Concha, entre la ambición de Urdaibai y Zierbena y la presión por ganar de Orio