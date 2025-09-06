La Concha, entre la ambición de Urdaibai y Zierbena y la presión por ganar de Orio

Si hace veinte días le preguntan a cualquier aficionado al remo quién es su favorito para ganar la Bandera de La Concha, seguramente el 99% ... hubiera dicho sin dudarlo que Orio. Los amarillos navegaban viento en popa en un verano de ensueño en el que empezaron conquistando los tres campeonatos -Gipuzkoa, Euskadi y España- y, tras encadenar nada menos que 14 triunfos, también han sellado la segunda Eusko Label Liga de su historia a falta de dos jornadas aún para bajar el telón.

Sin embargo, los acontecimientos de las dos últimas semanas han abierto una pequeña ventana a la esperanza para la afición vizcaína, deseosa de seguir con la racha triunfal de los cuatro últimos cursos en el teatro de los sueños del remo -Santurtzi se impuso en 2021 y Urdaibai en 2022, 2023 y 2024-. La dupla compuesta por Urdaibai y Zierbena ha dado un paso al frente a partir de la Ikurriña de Ondarroa y la cosa parece haberse apretado, aunque existe la duda de saber si durante este tiempo los oriotarras han optado por nadar y guardar la ropa con la temporada de cara. Este domingo saldremos de dudas.

Los 'galipos' se convencieron en aguas de Getaria de que la 'San Nikolas' no era imbatible y los bermeotarras, sin la controvertida cortapisa de los canteranos, demostraron en la clasificatoria del jueves que, pese a no tener el potencial de campañas precedentes en cuanto a vatios, conforman un bloque que puede ponerle las cosas difíciles a cualquiera. Por todo ello, el panorama ya no parece estar tan claro, por mucho que las apuestas y también los técnicos de los rivales directos vizcaínos -Jon Salmamendi y Dani Pérez- consideren que Orio «sigue siendo el máximo candidato».

Ampliar Zierbena ha gando tres banderas esta temporada.

La Concha de este año se debate, por tanto, entre la ambición y el deseo de reivindicarse de 'galipos' y bermeotarras y la presión por ganar de los 'aguiluchos', que al igual que Fernando Alonso en la Fórmula 1 quieren alcanzar los 33 triunfos en la bahía donostiarra. Es el club más laureado, pero desde 2017 no sabe lo que es ondear la ikurriña más preciada del Cantábrico. El cómo gestionen los hombres de Iker Zabala esa 'obligación' de ganar también será clave.

«Acabar primeros en la clasificatoria no quiere decir nada, pero junto a las buenas regatas que venimos realizando de un tiempo a esta parte sí es un indicativo de que estamos bien. Bermeo siempre piensa en estar arriba y nosotros, pese a que nos ha costado explotar como equipo, afrontamos la regata en el mejor momento físico, técnico, de reglajes de la embarcación y anímico», aseguró el preparador de Urdaibai, Jon Salsamendi.

Los 'txos' solo han quedado por delante de Orio en dos ocasiones este verano, pero casualidad o no ambas han sido en La Concha -en la Bandera Fabrika de la Eusko Label Liga y en la clasificatoria- y ambas con condiciones marítimas complicadas. «Tengo la sensación de que en ese tipo de situaciones podemos tener más chance que con mar en calma», avanza el preparador azulón.

Zierbena también llega con «mucha confianza» y la «convicción de que vamos a hacer una buena Concha», recalca su técnico, Dani Párez. Sin embargo, se muestra cauto. No se fía de los amarillos. «No tomo como referencia los últimos resultados. Me fijo más en la Ikurriña de Zarautz, donde Orio sacó grandes diferencias los dos días en el largo final», detalló el preparador gallego, que considera que «las calles van a marcar mucho el resultado».

Viento y mareas vivas

Y es que, en este sentido, se juntan varios factores que pueden ser determinantes en el desenlace del primer asalto. Por un lado, la dirección en la que soplará el viento. Se espera que lo haga del sur a primera hora, pero rolará al noroeste conforme avance la mañana y ello perjudicará o beneficiará a las embarcaciones de una u otra tanda dependiendo del momento de regata en el que se produzca esa variación. Además, otro elemento añadido es que estamos en mareas muy vivas -101 de coeficiente-, con lo que el efecto de las corrientes también será grande. «El primer domingo es clave no fallar y salir con opciones de cara a la jornada definitiva», aseguraron Salsamendi y Pérez. La batalla promete.