Arkote afrontará el play-off «a lo bajini y sin renunciar a nada» Tras tres intentos fallidos, la 'Plentzitarra' está a un paso de sellar el billete para la promoción a la Eusko Label Liga

Julen Ensunza Martes, 19 de agosto 2025, 02:34 Comenta Compartir

En el caso de Arkote, parece que a la cuarta será la vencida. Después de que las tres últimas campañas se quedara a las puertas del play-off de ascenso a la élite, los de Gorka Etxeberria se encuentran a un paso de cumplir ese sueño. Muy mal se le tendrían que dar las cosas en las dos jornadas que restan -Villa de Bilbao y Bandera de Castro- teniendo en cuenta que aventaja en 16 puntos a Zarautz, tercero en la tabla, y hay 24 en juego. Santurtzi, sólido líder de la ARC 1, ya tiene el pase asegurado.

Pocos imaginaban en febrero, «con los problemas que tuvimos para conformar la tripulación», una cosa así, apunta el preparador de los vizcaínos. El camino ha sido complicado. «En clubes pequeños todos los años empezamos de cero, pero el compromiso de los remeros ha sido enorme y la progresión espectacular», destacó.

La 'Plentzitarra' ha sido la única que ha logrado doblegar a una intratable 'Sotera' en dos ocasiones -ikurriñas de Gorliz y Santurtzi- y espera poder sumar alguna bandera más antes de que concluya la temporada regular. «El sábado en Bilbao iremos a ganar para intentar sellar el play-off, pero Santurtzi también está muy fuerte», adelantó Etxeberria.

Parón de un mes

Después llegará un parón de un mes hasta la disputa de la doble cita de promoción en Bermeo y Portugalete -20 y 21 de septiembre- lo que puede hacer cambiar el panorama. «Es mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas. En 2015 con Getaria ganamos la Liga y luego no ascendimos, en 2017 Donostiarra se llevó la mayoría de las regatas y luego Santurtzi se impuso los dos días. Sobre todo en Bermeo puede pasar cualquier cosa», detalla.

A eso, a la solidez y veteranía del equipo y al «margen de mejora» del bloque se aferra Arkote para soñar con el ascenso a la Eusko Label Liga 16 años después -militó en Primera desde 2005 a 2009-. «Iremos al play-off a lo bajini, pero sin renunciar a nada. Todo lo que se ha hecho hasta ahora es una referencia pero no vale. Es una competición diferente y lo importante es estar bien el día D y a la hora H», concluye Etxeberria.

En la batalla por volver a la élite se encontrará, además de con Santurtzi, con una Chapela que apunta alto -ha ganado 8 de las 9 regatas-, así como con Tirán o Meira que se juegan la segunda plaza de la Liga gallega, y con una Kaiku que parece haber encontrado el rumbo.