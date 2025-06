Un argentino de Bilbao

Si tuviera que elegir un lugar para vivir que no fuera mi ciudad (La Plata) me quedaría sin duda aquí. Me gustan mucho Bilbao y ... la gente, esencialmente su calidad humana. He encontrado grandes amigos con los que he compartido preciosos momentos de la vida. He sido feliz en Bilbao. Ufff», resopla el argentino Mario Barandiaran (66 años), que deja una huella imborrable en el rugby bilbaíno. Después de cuatro años como director deportivo del Universitario Bilbao Rugby, retorna a su país y será sustituido por su compatriota José García, entrenador del Recoletas Burgos de la División de Honor e integrante del staff de la selección española femenina de rugby XV.

Noticia relacionada Fallece a los 65 años Bibis, una leyenda del rugby bilbaíno El Fango será para siempre la casa de Mario. Allí ha pretendido que el trabajo que llevara a cabo fuera «honesto y coherente. Se puede hacer una labor responsable en un buen ambiente, con clima de respeto, camaradería y solidaridad. Me encantaría rescatar la figura de mis compañeros de entrenamiento: Fredi, Tutai, Karlon, Tasio y Muir Kara en los años anteriores. Con ellos he llevado la actividad de los equipos. Y con toda la plantilla de entrenadores de todas las categorías, que se han mostrado abiertos ante cualquier sugerencia de mi parte hacia ellos. Hemos intercambiado ideas y, por suerte, se ha priorizado la formación del jugador antes que la del equipo», resume alguien que ha ganado cinco Ligas como técnico asistente con el VRAC Quesos Entrepinares en la máxima liga. Recientemente le dedicaron una despedida en El Fango con la presencia de jugadores del 'Uni' y hasta del Elorrio, Ordizia, Gaztedi, Bera Bera, Zornotzako Urgozo… Jugadores de todas las categorías, veteranos, las 'Lamiak', el equipo inclusivo, directivos, aficionados y amigos le hicieron un pasillo de honor antes de ser agasajado con un aurresku. En el intercambio de regalos, el presidente de la Federación Vasca, Iñaki Rica, le entregó una placa que le designa 'comisionado del rugby vasco en Sudamérica'; los veteranos le pusieron una txapela; y el presidente del 'Uni', Aitor Jauregi, le obsequió con una makila. Barandiaran correspondió con dos camisetas enmarcadas: una de los 'Pumas', de la Argentina con la que quedó tercero como uno de los entrenadores en el Mundial de Francia 2007; y otra con la que fue finalista en el top 14 de la URBA en 2012 como técnico de La Plata Rugby Club. «La sensación es que he realizado un trabajo honesto con cambios en la cultura del entrenamiento de los jugadores, dando prioridad antes que nada al club, dejando de lado los egoísmos y personalismos, inculcando mucho sobre la importancia del otro. Como en la serie 'El eternauta' de Ricardo Darín, nadie se salva solo». Una carrera prestigiosa En 2021 atendió a este periódico y el titular que dio fue «Me seduce mucho hacer crecer al rugby en Bilbao». ¿Lo ha logrado? «Creo que sí. Ha crecido. Estoy seguro de que el 'Uni' Bilbao no es el mismo ahora que hace cuatro años. No sólo porque se ha puesto en el ojo del rugby nacional al participar el año pasado en Élite de División de Honor B, cuando se alinearon los planetas con jugadores como Ramiro Iglesias y Santi Mancilla, sino porque tiene un número importante de fichas. Debe de ser el equipo con más fichas en Euskadi». Barandiaran ha entrenado a mitos del rugby argentino como Agustín Pichot, Juan Martín Hernández y Felipe Contepomi, actual técnico de los 'Pumas', y a Gonzalo Quesada, seleccionador de Italia en el Seis Naciones. «Quiero trasladar mi profundo agradecimiento a la directiva del club, que me ha acompañado en esos momentos cuando los resultados no se daban y cuando me detectaron el cáncer en mayo de 2022. El club estuvo bárbaro con su actitud. Mi mayor de los respetos y afectos a todos y a cada uno de los entrenadores, directivos y para los jugadores de todo el 'Uni', que son la esencia de este deporte», manifestó este bilbaíno de La Plata.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión