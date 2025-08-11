Álex Palou se proclama campeón de la IndyCar por cuarta vez El español logra su tercer título consecutivo y se consolida como una leyenda del automovilismo estadounidense tras un año de dominio absoluto

Álex Palou ha vuelto a escribir su nombre en la historia del automovilisimo. El piloto catalán, integrante del equipo Chip Ganassi Racing, se coronó este domingo campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera deportiva. Lo hizo en el circuito de Portland, con un tercer puesto que le bastó para sentenciar un campeonato que dominó de principio a fin.

Palou suma así su tercer título consecutivo (2023, 2024 y 2025), que se añade al primero conseguido en 2021. Con apenas 28 años, ya forma parte del podio histórico de campeones de la categoría de monoplazas más prestigiosa de Estados Unidos, igualando las cuatro coronas de leyendas como Mario Andretti, Dario Franchitti o Sébastien Bourdais. Sólo tiene por delante a su compañero de equipo Scott Dixon, con seis títulos, y a A.J. Foyt, que ostenta el récord absoluto con siete.

Decidido antes de tiempo

La carrera en Portland comenzó con tensión, pero sin incidentes graves en la salida. Palou, que partía con neumáticos duros, ganó una posición en los primeros metros, colocándose cuarto, justo detrás de Pato O'Ward, su único rival por el título. El mexicano necesitaba ganar para mantener vivas sus opciones.

En la vuelta 25, un fallo electrónico en el cambio del Arrow McLaren de O'Ward arruinó su carrera. Perdió nueve vueltas en boxes y, con ellas, cualquier posibilidad matemática de luchar por el campeonato. La suerte estaba echada, y el título ya era de Palou, aunque quedaran dos pruebas por disputarse.

Con el campeonato asegurado, el catalán se centró en otro objetivo, ganar la carrera «como un campeón», tal y como había prometido en las semanas previas a la carrera de Portland. Sin embargo, el danés Christian Lundgaard y el australiano Will Power, líder final de la prueba, le cerraron el paso gracias a una estrategia de paradas más acertada.

Su mejor año

Desde que debutó en la IndyCar en 2020, Álex Palou ha roto moldes. Adaptado al exigente calendario de circuitos urbanos, trazados permanentes y óvalos como pocas veces se ha visto. Hoy, su nombre ya se pronuncia junto a los más grandes de la historia de la competición.

La temporada 2025 ha sido la más dominante de Palou en la IndyCar. En 15 carreras disputadas hasta ahora, ha conseguido ocho victorias, incluida la mítica Indy 500 (popularmente conocida como las 500 millas de Indianápolis). Y con el título de este año asegurado y dos carreras aún por delante, el piloto de Sant Antoni de Vilamajor afronta el cierre de temporada con la tranquilidad del campeón.

En sus anteriores títulos, su mejor registro había sido de cinco triunfos (2023). Ahora, con las citas de Milwakee y Nashville aún por correr, tiene la oportunidad de igualar el record que solo poseen Foyt (1964) y Al Unser (1970), de ganar diez carreras en una misma temporada.