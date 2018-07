Alejandro Santamaría y Sonja Skevin rompen los pronósticos y vencen en la distancia 'full' del triatlón de Vitoria Alejandro Santamaría festeja su triunfo en el triatlón de Vitoria por todo lo alto. / Blanca Castillo El triatleta madrileño vuelve a vencer en Vitoria cuatro años después de su primera victoria y tras dos segundos puestos en 2015 y 2016; mientras que la croata suma el triunfo más relevante en su palmarés OLGA JIMÉNEZ Domingo, 8 julio 2018, 19:08

Rompiendo los pronósticos y con música de Michael Jackson, así se presentaba el veterano Alejandro Santamaría en el arco de meta, emocionado, con lágrimas en los ojos, levantando al numeroso público congregado en la plaza de España para recibir al eterno campeón, uno de los grandes embajadores de la prueba alavesa, tras vencer en 2014 y ser subcampeón en 2015 y 2016 y proclamar siempre que Vitoria ha sido siempre su prueba fetiche y la más especial.

A sus 41 años, con 26 'ironman' completados, en sus 25 años dedicado a su gran pasión. Casi nadie lo incluía en las quinielas, y fue casi de tapado en los sectores de natación y bicicleta, donde el madrileño no ocupó las primeras posiciones. Saliendo en el puesto 61 de las aguas del embalse de Ullíbarri-Gamboa y llegando en cuarta posición a la T2 del sector de ciclismo.

Con una excelente lectura de la prueba, echando mano de la experiencia para asestar el golpe en la carrera a pie, pleno de energía ha ido remontando puestos para empezar a mandar a partir del kilómetro 25, donde ya no ha perdido la cabeza de carrera. «Si hay un triatlón que se merece mi esfuerzo, sacrificio, lucha e intentarlo una y otra vez ese es el de Vitoria. Me habéis dado tanto cariño que no podía dejar de intentarlo, entrenando cada día para volver a ganar. Vosotros sois especiales», expresaba con la emoción a flor de pie.

Con un tiempo de 8:17:05, ha recortado en 8 minutos el registro de Iván Álvarez de 2017 (8:25:09). El vencedor de las dos ediciones anteriores llegaba muy descolgado con un tiempo superior a las 9 horas y 3 minutos, tras ser sancionado cinco minutos en el sector de la bici y sufriendo demasiado, pero agradeciendo todas las muestras de cariño.

El catálan Xabier Torrades ha sido el segundo clasificado con un tiempo de 8:19 y tras remontar puestos en la carrera a pie. Tras salir el 28º en el agua y sexto en ciclismo, su progresión ha sido también espectacular. El podio lo ha completado Raúl Tejada. El guatemalteco, muy regular durante los tres segmentos, ha concluido con un crono de 8:22:23, mejorando el sexto puesto logrado en la edición de 2016.

Fundiendo a Emma Deary

Mientras tanto, la regularidad en los tres segmentos han sido clave para el triunfo final de Sonja Skevin en la distancia 'full' del Triathlon Vitoria 2018. La croata, siempre entre las cinco mejores, concluía segunda en la natación, tercera en la bicicleta y segunda en la carrera a pie. A partir del kilómetro 25 la carrera fue suya, fundiendo a quien había comandado la prueba desde el inicio, la británica Emma Deary. Con un tiempo de 9:29:04 y a un ritmo cómodo para la balcánica, recortaba en cerca de ocho minutos la marca lograda por Julia Mai en 2017 (9:37:52). La alemana, que partía como la gran favorita, abandonaba a las primeras de cambio en las aguas de Landa.

Skevin, incrédula aún tras cruzar la meta de la capital alavesa, se sentía «muy emocionada». Tras agradecer el cariño del público y el trabajo junto con su entrenador, prometía volver en la próxima edición.

«Un sacrificio enorme»

La bonita lucha por completar el podio la protagonizaron Vanessa Pereira y la triatleta local Ruth Brito. La portuguesa, tras salir la decimotercera del agua y concluir sexta en la bicicleta, recuperó sus mejores sensaciones en la maratón. A menos de un minuto, la canaria afincada en Vitoria Ruth Brito concluía en tercera posición, repitiendo podio. En 2017 logró la segunda plaza. La compañera del triatleta vitoriano Eneko Llanos llegaba a la cita alavesa sin disputar ni una sola prueba en larga distancia tras pasar por una lesión en su pie.

Entre la ovación cerrada de los suyos cruzaba la meta en un tiempo de 9:34:14, recibiendo de manos de su hijo Jon la medalla de bronce de finisher. «Gracias a Vitoria, a su gente, ha sido una carrera súper dura, cada año hay más nivel internacional. Me ha costado estar en el podio, pero me habéis llevado en volandas. Gracias a la gente que quiero, a las chicas de mi escuela, a mis amigos, mi pareja, la organización, mi hijo, los 'aitites'. Para mí es duro trabajar, cuidar a mi hijo y estar aquí es un sacrifico enorme. Esta es mi gratitud a Vitoria y a la organización» explicaba la triatleta lanzaroteña que, a sus 38 años, vuelve a demostrar su alto nivel competitivo.