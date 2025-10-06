Agreden a un árbitro en un partido de fútbol regional en Vitoria Siete patrullas de la Ertzaintza acudieron al campo para proteger al colegiado de un grupo de una docena de personas

Nuevo episodio de agresión a un árbitro de fútbol. En este caso, en un partido de categoría regional que enfrentaba en el campo municipal de Vitoria Sansomendi 2 al CD Lakua y al Askiola Okondo CD. Según relatan testigos presenciales a EL CORREO, todo se desencadenó en el minuto 76 del partido. «El colegiado amonestó a un jugador del Askiola por una dura falta. Y desde la grada, un grupo de una docena de personas saltó al campo y agredió al árbitro».

El encuentro quedó inmediatamente suspendido y hasta el lugar se desplazaron siete patrullas de la Ertzaintza (tres furgonetas de la Brigada Móvil y cuatro coches). Los agentes identificaron a las personas que invadieron el campo. Sin embargo, y como apuntan los presentes, «uno de los autores se había escapado corriendo y huyó en un coche». Jugadores y miembros de la directiva del CD Lakua actuaron para proteger al colegiado hasta la llegada de los agentes.

La agresión fue el detonante de una tarde «violenta». El presidente del Lakua denuncia que este grupo de aficionados estuvieron desde el inicio del encuentro «insultando y pegando golpes contra el banquillo». Tal y como apunta, se ubicaron junto al banquillo del equipo visitante. «Lamentamos y denunciamos lo ocurrido porque tampoco podemos hacer nada para prevenirlo. Es un campo municipal y no tenemos el control de los accesos».

